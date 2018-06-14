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Як довідатися про справжню вартість кредиту «під 0%» —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 23 чер, 2018 10:47
Пропонуємо до обговорення:
Продавці часто влаштовують акції, під час яких покупець дійсно може одержати кредит із нульовою переплатою та відсотками: у цьому випадку банк і продавець домовляються між собою про сплату відсотків, а для покупця така купівля у кредит дійсно буде без переплат.
Дивися повний текст Як довідатися про справжню вартість кредиту «під 0%» — поради банкіра
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Додано: Суб 23 чер, 2018 10:47
Просите, щоб Вам розрахували ефективну процентну ставку за кредитом. І все, баста! Пан Кошеленко дав безграмотну відповідь - на лоха.
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mimbulus009
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