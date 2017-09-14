Безвіз починає трохи впливати на плани українців відпочивати за кордоном. До Європи поїдуть вдвічі більше громадян.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки українців планують провести відпочинок за кордоном (інфографіка).
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Додано: Суб 23 чер, 2018 12:16
Стало відомо, скільки українців планують провести...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, скільки українців планують провести відпочинок за кордоном (інфографіка).
Додано: Суб 23 чер, 2018 12:16
В Крым поедет 1%??? Не верю!(С)
Достаточно посмотреть на частные автобусы в Алушту, Ялту, Севастополь, отьезжающие каждый час с разных автовокзалов и битком набитые отдыхающими. Билетов на ближайшие рейсы тупо нет. Это я уже молчу о том, сколько едет на своих авто. С другой стороны, поездка к родственникам или "посмотреть на недвигу" за "отдых" формально не считается. :-)
Додано: Суб 23 чер, 2018 12:21
3,14дарасы
Додано: Суб 23 чер, 2018 13:26
Сказки не рассказывайте о автобусах каждый час со всех вокзалов. Это только твои влажные пророссийские мечты.
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