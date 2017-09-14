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Стало відомо, скільки
українців планують провести...

Стало відомо, скільки українців планують провести...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 12:16

Стало відомо, скільки українців планують провести...

Пропонуємо до обговорення:
Безвіз починає трохи впливати на плани українців відпочивати за кордоном. До Європи поїдуть вдвічі більше громадян.

Дивися повний текст Стало відомо, скільки українців планують провести відпочинок за кордоном (інфографіка).
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 12:16

В Крым поедет 1%??? Не верю!(С)
Достаточно посмотреть на частные автобусы в Алушту, Ялту, Севастополь, отьезжающие каждый час с разных автовокзалов и битком набитые отдыхающими. Билетов на ближайшие рейсы тупо нет. Это я уже молчу о том, сколько едет на своих авто. С другой стороны, поездка к родственникам или "посмотреть на недвигу" за "отдых" формально не считается. :-)
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 12:21

  Watcher написав:В Крым поедет 1%??? Не верю!(С)
Достаточно посмотреть на частные автобусы в Алушту, Ялту, Севастополь, отьезжающие каждый час с разных автовокзалов и битком набитые отдыхающими. Билетов на ближайшие рейсы тупо нет. Это я уже молчу о том, сколько едет на своих авто. С другой стороны, поездка к родственникам или "посмотреть на недвигу" за "отдых" формально не считается. :-)

3,14дарасы
сірий
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 13:26

  Watcher написав:В Крым поедет 1%??? Не верю!(С) Достаточно посмотреть на частные автобусы в Алушту, Ялту, Севастополь, отьезжающие каждый час с разных автовокзалов и битком набитые отдыхающими. Билетов на ближайшие рейсы тупо нет. Это я уже молчу о том, сколько едет на своих авто. С другой стороны, поездка к родственникам или "посмотреть на недвигу" за "отдых" формально не считается. :-)

Сказки не рассказывайте о автобусах каждый час со всех вокзалов. Это только твои влажные пророссийские мечты.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 13:31

Re: Стало відомо, скільки українців планують провести...

с такими ценами на отдых за курятники в Одесской, Николаевской, Херсонской областях, пусть сами владельцы отдыхают, за границей дешевле и в разы качественней выходит.
vetka
 
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