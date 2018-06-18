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Стало відомо, скільки українців планують провести...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 23 чер, 2018 12:16
Пропонуємо до обговорення:
Безвіз починає трохи впливати на плани українців відпочивати за кордоном. До Європи поїдуть вдвічі більше громадян.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки українців планують провести відпочинок за кордоном (інфографіка)
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R2
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Додано: Суб 23 чер, 2018 12:16
В Крым поедет 1%??? Не верю!(С)
Достаточно посмотреть на частные автобусы в Алушту, Ялту, Севастополь, отьезжающие каждый час с разных автовокзалов и битком набитые отдыхающими. Билетов на ближайшие рейсы тупо нет. Это я уже молчу о том, сколько едет на своих авто. С другой стороны, поездка к родственникам или "посмотреть на недвигу" за "отдых" формально не считается. :-)
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Watcher
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Додано: Суб 23 чер, 2018 12:21
Watcher написав:
В Крым поедет 1%??? Не верю!(С)
Достаточно посмотреть на частные автобусы в Алушту, Ялту, Севастополь, отьезжающие каждый час с разных автовокзалов и битком набитые отдыхающими. Билетов на ближайшие рейсы тупо нет. Это я уже молчу о том, сколько едет на своих авто. С другой стороны, поездка к родственникам или "посмотреть на недвигу" за "отдых" формально не считается.
3,14дарасы
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сірий
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Додано: Суб 23 чер, 2018 13:26
Watcher написав:
В Крым поедет 1%??? Не верю!(С) Достаточно посмотреть на частные автобусы в Алушту, Ялту, Севастополь, отьезжающие каждый час с разных автовокзалов и битком набитые отдыхающими. Билетов на ближайшие рейсы тупо нет. Это я уже молчу о том, сколько едет на своих авто. С другой стороны, поездка к родственникам или "посмотреть на недвигу" за "отдых" формально не считается. :-)
Сказки не рассказывайте о автобусах каждый час со всех вокзалов. Это только твои влажные пророссийские мечты.
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BIGor
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Додано: Суб 23 чер, 2018 13:31
с такими ценами на отдых за курятники в Одесской, Николаевской, Херсонской областях, пусть сами владельцы отдыхают, за границей дешевле и в разы качественней выходит.
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vetka
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Додано: Суб 23 чер, 2018 18:47
Watcher написав:
В Крым поедет 1%??? Не верю!(С) Достаточно посмотреть на частные автобусы в Алушту, Ялту, Севастополь, отьезжающие каждый час с разных автовокзалов и битком набитые отдыхающими. Билетов на ближайшие рейсы тупо нет. Это я уже молчу о том, сколько едет на своих авто. С другой стороны, поездка к родственникам или "посмотреть на недвигу" за "отдых" формально не считается. :-)
Можно вечно смотреть на пламя костра, как кто-то работает, и на то как горит у лишнехромосомных про Крым. Не отвлекайся, рисуй лежащих на песке у моря для очередного ролика новостей первйыканалрасии. В интернете, деточка, есть трансляции вебкамер.
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locustsucol
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Додано: Суб 23 чер, 2018 21:45
BIGor написав:
Сказки не рассказывайте о автобусах каждый час со всех вокзалов. Это только твои влажные пророссийские мечты.
В Киеве на центральном ЖД, и Демеевке- полно автобусов в Крым. Так что- отчасти он прав, с другой стороны- по другим городам инфы нет.
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Reddick
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