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Стало відомо, скільки
українців планують провести...

Стало відомо, скільки українців планують провести...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 12:16

Стало відомо, скільки українців планують провести...

Пропонуємо до обговорення:
Безвіз починає трохи впливати на плани українців відпочивати за кордоном. До Європи поїдуть вдвічі більше громадян.

Дивися повний текст Стало відомо, скільки українців планують провести відпочинок за кордоном (інфографіка).
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 12:16

В Крым поедет 1%??? Не верю!(С)
Достаточно посмотреть на частные автобусы в Алушту, Ялту, Севастополь, отьезжающие каждый час с разных автовокзалов и битком набитые отдыхающими. Билетов на ближайшие рейсы тупо нет. Это я уже молчу о том, сколько едет на своих авто. С другой стороны, поездка к родственникам или "посмотреть на недвигу" за "отдых" формально не считается. :-)
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 12:21

  Watcher написав:В Крым поедет 1%??? Не верю!(С)
Достаточно посмотреть на частные автобусы в Алушту, Ялту, Севастополь, отьезжающие каждый час с разных автовокзалов и битком набитые отдыхающими. Билетов на ближайшие рейсы тупо нет. Это я уже молчу о том, сколько едет на своих авто. С другой стороны, поездка к родственникам или "посмотреть на недвигу" за "отдых" формально не считается. :-)

3,14дарасы
сірий
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 13:26

  Watcher написав:В Крым поедет 1%??? Не верю!(С) Достаточно посмотреть на частные автобусы в Алушту, Ялту, Севастополь, отьезжающие каждый час с разных автовокзалов и битком набитые отдыхающими. Билетов на ближайшие рейсы тупо нет. Это я уже молчу о том, сколько едет на своих авто. С другой стороны, поездка к родственникам или "посмотреть на недвигу" за "отдых" формально не считается. :-)

Сказки не рассказывайте о автобусах каждый час со всех вокзалов. Это только твои влажные пророссийские мечты.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 13:31

Re: Стало відомо, скільки українців планують провести...

с такими ценами на отдых за курятники в Одесской, Николаевской, Херсонской областях, пусть сами владельцы отдыхают, за границей дешевле и в разы качественней выходит.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 18:47

  Watcher написав:В Крым поедет 1%??? Не верю!(С) Достаточно посмотреть на частные автобусы в Алушту, Ялту, Севастополь, отьезжающие каждый час с разных автовокзалов и битком набитые отдыхающими. Билетов на ближайшие рейсы тупо нет. Это я уже молчу о том, сколько едет на своих авто. С другой стороны, поездка к родственникам или "посмотреть на недвигу" за "отдых" формально не считается. :-)

Можно вечно смотреть на пламя костра, как кто-то работает, и на то как горит у лишнехромосомных про Крым. Не отвлекайся, рисуй лежащих на песке у моря для очередного ролика новостей первйыканалрасии. В интернете, деточка, есть трансляции вебкамер.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 21:45

  BIGor написав: Сказки не рассказывайте о автобусах каждый час со всех вокзалов. Это только твои влажные пророссийские мечты.

В Киеве на центральном ЖД, и Демеевке- полно автобусов в Крым. Так что- отчасти он прав, с другой стороны- по другим городам инфы нет.
Reddick
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 00:18

  wira написав:я не у украинець а немець планую провести свий видпочинок за бухлом,и нпа днепре речке и закричать "ганг твои воды замктнились"..не мне сосед говорил,ты знаешь что такое днепровские орехи..это водоросмль..не не знаю,я сам там родился раков ловил щучку бил с ружья,окунец.. а днепр речка не он-старый коммунист..так что при немцаз-да... а что хлебушек не давали-давали но было голодно.. чьорт с коммунистами голодно,с немцами голодно... да не 80-81 курит имальбороо,варит борщь с говядиной... и смеется нет я книгу напишу про днепровские плавни и как выживали...я посмотрел-отлично..не меня беспокоило что его заносили по пятницам столбом..крику на площадке..чистый партеец...на площадку выходит-у меня мальборо-флуераш курю молдавськи сигареты, космос темп в тегоды были лучшие,а ну не знаю в киеве были сигареты праздничные,киев-вообще атас табак, ну бт-бычки тротуарные болгария..совсем хороший табак.. Так это лаки страйк,лайка по детству в школе 24 копейки,бумажный фильтр или краснопресненские,....а чтона болгарию денег не хватило..ну смотря на что..если брать ркацители и ,эй ты иди сюда,мама на бутерброды дала....нетрогайте его -не люблю,иди иди мойша маме привет..чьорт она вглаза заглядывала..ну нам не хватает на бутылку миши-лучше тебе дать нам на бутылку,миши..да-все..эй вы,зеленый коридор.. да мама вы не бойтесь и счас ваш миши в исраиле..сейчас ваш миши в исраиле и не отвечает мне десперадо..не обижаюсь и понимаю,мы смотрели с ним одну книжку,вот вот смотри это монеты этомонеты которые нашли мальчикики..хм пятачек росийской империии.. вот миши это старый пяточек медный..но это не ценилось тогда,эй пацаны сигарет есть,ну да нифертите с голубым филтром..это хорошо ,а это кто такой..это миши,и не твое дело,его мама всегда миша,миша.. заткнись..ога смотрела на меня с укором, миши сейчас в исраиле,а мама смотрелановы же не будете..нет не буду..пусть куается в средиземке,а вом мама,как квочка она пархала,ее уже давно нет..ажаль,очень жаль..миши,мищши мой сыночек причитала..да ладно ну что с ним сделают..ну отпиздят легонько..ну и что..да в исраиле твой миша и не отвечает мне..молотит башкой об стену плача.. ну да мне отвечать- перстень СС на пальце..да нет что вы жиды,я прикажу шарфюреру убрать автоматы,это шарфюрер,взвод с тобой да..так что стрелять герр лецтенант..подождите...герр лейтенант они собрались там.. да я смотрю и вспоминаю рим-вила делароза..да шарфюрер ,наклей им всем звезды давидв желтые..но герр лейтенант СС..они ждут.. а ждут-фойя-открыитогнь..,я тоже сидел во франуии и дождь капал за спасиб,я спосил это все-нет ,да пошел ты дуракк

вы бы завязывали с веществами расширяющими сознание...
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 00:48

  Reddick написав: В Киеве на центральном ЖД, и Демеевке- полно автобусов в Крым. Так что- отчасти он прав, с другой стороны- по другим городам инфы нет.

Удивительно поведение муравьёв временами, и людей, которые во времена интернета строчат слухи в каментах, пытаясь все время высечь в своем мифическом мире, как искры из кремения, какие-то легенды, под статьёй со статистикой. Камеры как-бы работают, доступны в онлайн. И статистика перемещений через границу тоже открыта в онлайн. Как бы не тайком вплавь граница пересекается, иначе статистика по утопленникам имела бы цифры в разы большие, чем по автомобильным авариям.
locustsucol
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