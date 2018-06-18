Стало відомо, скільки українців планують провести...

wira написав:

я не у украинець а немець планую провести свий видпочинок за бухлом,и нпа днепре речке и закричать "ганг твои воды замктнились"..не мне сосед говорил,ты знаешь что такое днепровские орехи..это водоросмль..не не знаю,я сам там родился раков ловил щучку бил с ружья,окунец.. а днепр речка не он-старый коммунист..так что при немцаз-да... а что хлебушек не давали-давали но было голодно.. чьорт с коммунистами голодно,с немцами голодно... да не 80-81 курит имальбороо,варит борщь с говядиной... и смеется нет я книгу напишу про днепровские плавни и как выживали...я посмотрел-отлично..не меня беспокоило что его заносили по пятницам столбом..крику на площадке..чистый партеец...на площадку выходит-у меня мальборо-флуераш курю молдавськи сигареты, космос темп в тегоды были лучшие,а ну не знаю в киеве были сигареты праздничные,киев-вообще атас табак, ну бт-бычки тротуарные болгария..совсем хороший табак.. Так это лаки страйк,лайка по детству в школе 24 копейки,бумажный фильтр или краснопресненские,....а чтона болгарию денег не хватило..ну смотря на что..если брать ркацители и ,эй ты иди сюда,мама на бутерброды дала....нетрогайте его -не люблю,иди иди мойша маме привет..чьорт она вглаза заглядывала..ну нам не хватает на бутылку миши-лучше тебе дать нам на бутылку,миши..да-все..эй вы,зеленый коридор.. да мама вы не бойтесь и счас ваш миши в исраиле..сейчас ваш миши в исраиле и не отвечает мне десперадо..не обижаюсь и понимаю,мы смотрели с ним одну книжку,вот вот смотри это монеты этомонеты которые нашли мальчикики..хм пятачек росийской империии.. вот миши это старый пяточек медный..но это не ценилось тогда,эй пацаны сигарет есть,ну да нифертите с голубым филтром..это хорошо ,а это кто такой..это миши,и не твое дело,его мама всегда миша,миша.. заткнись..ога смотрела на меня с укором, миши сейчас в исраиле,а мама смотрелановы же не будете..нет не буду..пусть куается в средиземке,а вом мама,как квочка она пархала,ее уже давно нет..ажаль,очень жаль..миши,мищши мой сыночек причитала..да ладно ну что с ним сделают..ну отпиздят легонько..ну и что..да в исраиле твой миша и не отвечает мне..молотит башкой об стену плача.. ну да мне отвечать- перстень СС на пальце..да нет что вы жиды,я прикажу шарфюреру убрать автоматы,это шарфюрер,взвод с тобой да..так что стрелять герр лецтенант..подождите...герр лейтенант они собрались там.. да я смотрю и вспоминаю рим-вила делароза..да шарфюрер ,наклей им всем звезды давидв желтые..но герр лейтенант СС..они ждут.. а ждут-фойя-открыитогнь..,я тоже сидел во франуии и дождь капал за спасиб,я спосил это все-нет ,да пошел ты дуракк