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Стало відомо, скільки
українців планують провести...

Стало відомо, скільки українців планують провести...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 09:46

  Watcher написав:В Крым поедет 1%??? Не верю!(С)
Достаточно посмотреть на частные автобусы в Алушту, Ялту, Севастополь, отьезжающие каждый час с разных автовокзалов и битком набитые отдыхающими. Билетов на ближайшие рейсы тупо нет. Это я уже молчу о том, сколько едет на своих авто. С другой стороны, поездка к родственникам или "посмотреть на недвигу" за "отдых" формально не считается. :-)

кацап завжди огидна потвора... але брехня кацапа, це жахіття.
тримай камери-онлайн, потвора - https://dpsu.gov.ua/ua/border/
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 10:31

swan forever ты знашь, глянул из интереса... очереди - действительно нет, но движ наблюдается. Так что, едут люди, кто-б, что ни говорил.
Radon
 
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