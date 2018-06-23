Стало відомо, скільки українців планують провести...
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Watcher написав:В Крым поедет 1%??? Не верю!(С) Достаточно посмотреть на частные автобусы в Алушту, Ялту, Севастополь, отьезжающие каждый час с разных автовокзалов и битком набитые отдыхающими. Билетов на ближайшие рейсы тупо нет. Это я уже молчу о том, сколько едет на своих авто. С другой стороны, поездка к родственникам или "посмотреть на недвигу" за "отдых" формально не считается.
Движ если и есть - хотя очень и очень дохлый, то преимущественно редкие частные авто, вышеупомянутых бусов не наблюдается - и кстати из Крыма едут гораздо больше чем в Крым. За продуктами в Украину видать ездят - жрать то что то надо, не россейским же давиться завезенным в крым из раши задорого.