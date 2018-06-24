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Стало відомо, скільки
українців планують провести...

Стало відомо, скільки українців планують провести...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 12:26

Re: Стало відомо, скільки українців планують провести...

Движ если и есть - хотя очень и очень дохлый, то преимущественно редкие частные авто, вышеупомянутых бусов не наблюдается - и кстати из Крыма едут гораздо больше чем в Крым. За продуктами в Украину видать ездят - жрать то что то надо, не россейским же давиться завезенным в крым из раши задорого.
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 12:46

Re: Стало відомо, скільки українців планують провести...

  Surfer написав:За продуктами в Украину видать ездят

За биометрическими паспортами. У меня товарищ с Крыма недавно получил, думает в Польшу на работу шофёром.
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 14:10

Re: Стало відомо, скільки українців планують провести...

  Surfer написав:вышеупомянутых бусов не наблюдается

Ни одного рейсового автобуса вы не увидите даже за месяц круглосуточного наблюдения пункта пропуска. Схема их движения - довозят пассажиров ДО пункта, высаживают, дальше пассажиры ПЕШКОМ проходят пункт. На крымской стороне их ждут местные автобусы, которые и везут до Армянска или Джанкоя, оттуда по всему Крыму рейсовыми, соотв. украинские автобусы ждут прохода "крымчан", которых они и повезут в Н.Каховку, Херсон, Мелитополь, оттуда далее по Украине.

Расписание "крымских приграничных" и "украинских приграничных" давно согласовано, при необходимости водители созваниваются между собой.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 15:21

Re: Стало відомо, скільки українців планують провести...

  yanyura написав:дальше пассажиры ПЕШКОМ проходят пункт.


Вот именно, пешком вчера с тележками топало больше из Крыма чем в Крым. Дело было в первой половине выходного дня. Возможно вечером поедут обратно в оккупированную "зону", затаренные украинской колбасой с сырами
Surfer
 
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