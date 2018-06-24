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Додано: Нед 24 чер, 2018 12:26
Re: Стало відомо, скільки українців планують провести...
Движ если и есть - хотя очень и очень дохлый, то преимущественно редкие частные авто, вышеупомянутых бусов не наблюдается - и кстати из Крыма едут гораздо больше чем в Крым. За продуктами в Украину видать ездят - жрать то что то надо, не россейским же давиться завезенным в крым из раши задорого.
Додано: Нед 24 чер, 2018 12:46
Re: Стало відомо, скільки українців планують провести...
Додано: Пон 25 чер, 2018 14:10
Re: Стало відомо, скільки українців планують провести...
Ни одного рейсового автобуса вы не увидите даже за месяц круглосуточного наблюдения пункта пропуска. Схема их движения - довозят пассажиров ДО пункта, высаживают, дальше пассажиры ПЕШКОМ проходят пункт. На крымской стороне их ждут местные автобусы, которые и везут до Армянска или Джанкоя, оттуда по всему Крыму рейсовыми, соотв. украинские автобусы ждут прохода "крымчан", которых они и повезут в Н.Каховку, Херсон, Мелитополь, оттуда далее по Украине.
Расписание "крымских приграничных" и "украинских приграничных" давно согласовано, при необходимости водители созваниваются между собой.
Додано: Пон 25 чер, 2018 15:21
Re: Стало відомо, скільки українців планують провести...
Додано: Пон 25 чер, 2018 17:30
Surfer
Мне, в общем-то совершенно безразлично, сколько человек ежедневно пересекает "границу", я написал о принципе перевозки автобусами.
Но если вам интересно, вот подсказка (по моей области):
Что-то еще есть из других областей, что-то по КПП "Чонгар".
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