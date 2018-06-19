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В Україні можуть скасувати
банківську таємницю - експерт

В Україні можуть скасувати банківську таємницю - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 12:17

В Україні можуть скасувати банківську таємницю - експерт

Пропонуємо до обговорення:
Закордонні банки частково або повністю відмовляються від банківської таємниці.

Дивися повний текст В Україні можуть скасувати банківську таємницю - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 12:18

Все уходим в биткоин!(С) :-)
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 14:49

"Думаю, что это будет одно из требований к Украине и украинским банкам при приобретении страной полноправного членства в ЕС." --- т.е. не в ближайшие 100 лет.
dima482
 
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