Закордонні банки частково або повністю відмовляються від банківської таємниці.
Дивися повний текст В Україні можуть скасувати банківську таємницю - експерт.
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Додано: Суб 23 чер, 2018 12:17
В Україні можуть скасувати банківську таємницю - експерт
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні можуть скасувати банківську таємницю - експерт.
Додано: Суб 23 чер, 2018 14:49
"Думаю, что это будет одно из требований к Украине и украинским банкам при приобретении страной полноправного членства в ЕС." --- т.е. не в ближайшие 100 лет.
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