Закордонні банки частково або повністю відмовляються від банківської таємниці.
Дивися повний текст В Україні можуть скасувати банківську таємницю - експерт.
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Додано: Суб 23 чер, 2018 12:17
В Україні можуть скасувати банківську таємницю - експерт
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні можуть скасувати банківську таємницю - експерт.
Додано: Суб 23 чер, 2018 14:49
"Думаю, что это будет одно из требований к Украине и украинским банкам при приобретении страной полноправного членства в ЕС." --- т.е. не в ближайшие 100 лет.
Додано: Суб 23 чер, 2018 18:44
Re: В Україні можуть скасувати банківську таємницю - експерт
Мне на телефон звонят каждую неделю из банков в которых я никогда не открывала счета, и предлагают разместить депозиты на очень выгодных условиях. Вот откуда у них мой телефон? Вероятно, сотрудники банков которые раньше Гонтарева закрыла, перешли на работу в новые банки и забрали базу клиентов себе, теперь зазывают. Вот такая банковская тайна.
Уже разрешили открывать счета в иностранных банках, теперь часть денег из Украины переместится в Западные банки, к нашим банкам уже доверие пошатнулось, а когда тайну отменят, его ещё меньше останется.
Востаннє редагувалось 1007qwert в Суб 23 чер, 2018 18:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 23 чер, 2018 18:46
Re: В Україні можуть скасувати банківську таємницю - експерт
Это не нарушает банковскую тайну. Мало того, сам по себе номер телефона это даже не персональные данные
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