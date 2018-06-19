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В Україні можуть скасувати
банківську таємницю - експерт

В Україні можуть скасувати банківську таємницю - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 12:17

В Україні можуть скасувати банківську таємницю - експерт

Пропонуємо до обговорення:
Закордонні банки частково або повністю відмовляються від банківської таємниці.

Дивися повний текст В Україні можуть скасувати банківську таємницю - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 12:18

Все уходим в биткоин!(С) :-)
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 14:49

"Думаю, что это будет одно из требований к Украине и украинским банкам при приобретении страной полноправного членства в ЕС." --- т.е. не в ближайшие 100 лет.
dima482
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 18:44

Re: В Україні можуть скасувати банківську таємницю - експерт

Мне на телефон звонят каждую неделю из банков в которых я никогда не открывала счета, и предлагают разместить депозиты на очень выгодных условиях. Вот откуда у них мой телефон? Вероятно, сотрудники банков которые раньше Гонтарева закрыла, перешли на работу в новые банки и забрали базу клиентов себе, теперь зазывают. Вот такая банковская тайна.
Уже разрешили открывать счета в иностранных банках, теперь часть денег из Украины переместится в Западные банки, к нашим банкам уже доверие пошатнулось, а когда тайну отменят, его ещё меньше останется.
Востаннє редагувалось 1007qwert в Суб 23 чер, 2018 18:54, всього редагувалось 1 раз.
1007qwert
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 18:46

Re: В Україні можуть скасувати банківську таємницю - експерт

1007qwert написав:Мне на телефон звонят каждую неделю из банков в которых я никогда не открывала счета, и предлагают разместить депозиты на очень выгодных условиях. Вот откуда у них мой телефон? Вероятно, сотрудники банков которые раньше Гонтарева закрыла, перешли на работу в новые банки и забрали базу клиентов себе, теперь зазывают. Вот такая банковская тайна.
Это не нарушает банковскую тайну. Мало того, сам по себе номер телефона это даже не персональные данные
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 20:46

Re: В Україні можуть скасувати банківську таємницю - експерт

’чєстним людям скривать нєчєго’(с)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 22:24

  Faceless написав:
1007qwert написав:Мне на телефон звонят каждую неделю из банков в которых я никогда не открывала счета, и предлагают разместить депозиты на очень выгодных условиях. Вот откуда у них мой телефон? Вероятно, сотрудники банков которые раньше Гонтарева закрыла, перешли на работу в новые банки и забрали базу клиентов себе, теперь зазывают. Вот такая банковская тайна.
Это не нарушает банковскую тайну. Мало того, сам по себе номер телефона это даже не персональные данные


А даже если бы и нарушало. Попробуй докажи в этой стране, что ты не осёл.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 22:37

Re: В Україні можуть скасувати банківську таємницю - експерт

Если банковская тайна уже не будет тайной, то кто будет иметь свободный доступ?
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
nittochca
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 23:07

  nittochca написав:Если банковская тайна уже не будет тайной, то кто будет иметь свободный доступ?


Все. Как сейчас в налоговой. Если иметь хороших знакомых про конкурентов можно знать всё на 100 %.
Ratatui
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