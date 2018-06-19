RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні можуть скасувати
банківську таємницю - експерт

В Україні можуть скасувати банківську таємницю - експерт
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 11:52

Для абсолютного большинства простых граждан это все до одного места. Что есть тайна, что её нет... Средний депозит в банковской системе Украины не превышает 100тыс.грн. О чем можно говорить дальше, кто что собрался скрывать???
Банковские ячейки и домашние сейфы еще никто не отменял. :-)
Это когда по нычкам рассовано десятки лямов зелени, то тогда и на депо может светиться миллион и более зелени, что и показывает практика. Но реалии таковы, что держи в банке хоть 10 лямов, вопросов к тебе никаких нет и где ты их взял никого из органов не интересует. А если кто боится криминала, то все у кого новые машины, квартиры, дачи и так ходят под колпаком и отнюдь не органов.
Watcher
 
Повідомлень: 1960
З нами з: 31.05.09
Подякував: 198 раз.
Подякували: 439 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 23 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески... 1 ... 21, 22, 23
R2 » Вів 19 чер, 2018 10:33
225 10179
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 чер, 2018 12:46
Ой+
В Україні зростає симпатія до ринкової економіки...
R2 » Суб 23 чер, 2018 14:32
7 304
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 чер, 2018 08:57
Radon
В Україні може змінитися тариф на газ
R2 » П'ят 22 чер, 2018 13:58
4 175
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 чер, 2018 23:41
nittochca

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (7421)
24.06.2018 14:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.