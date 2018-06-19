В Україні можуть скасувати банківську таємницю - експерт

Додано: Нед 24 чер, 2018 11:52

Для абсолютного большинства простых граждан это все до одного места. Что есть тайна, что её нет... Средний депозит в банковской системе Украины не превышает 100тыс.грн. О чем можно говорить дальше, кто что собрался скрывать???

Банковские ячейки и домашние сейфы еще никто не отменял. :-)

Это когда по нычкам рассовано десятки лямов зелени, то тогда и на депо может светиться миллион и более зелени, что и показывает практика. Но реалии таковы, что держи в банке хоть 10 лямов, вопросов к тебе никаких нет и где ты их взял никого из органов не интересует. А если кто боится криминала, то все у кого новые машины, квартиры, дачи и так ходят под колпаком и отнюдь не органов.