|
|
|
Штучний інтелект вперше подолав людину в дебатах
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 23 чер, 2018 12:24
Пропонуємо до обговорення:
Низка перемог систем штучного інтелекту над людьми, яка почалася в 1997 році перемогою системи IBM Deep Blue над Гаррі Каспаровим, чемпіоном світу з шахів, поповнилася ще одним пунктом.
Дивися повний текст Штучний інтелект вперше подолав людину в дебатах
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 82777
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 23 чер, 2018 12:24
Дебаты не исключают манипуляций фактами. У компьютера, ввиду большего доступа к информации, этих возможностей больше. Опасный звоночек.
-
Surfer
-
-
- Повідомлень: 1138
- З нами з: 14.11.13
- Подякував: 64 раз.
- Подякували: 325 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|