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Штучний інтелект вперше
подолав людину в дебатах

Штучний інтелект вперше подолав людину в дебатах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 12:24

Штучний інтелект вперше подолав людину в дебатах

Пропонуємо до обговорення:
Низка перемог систем штучного інтелекту над людьми, яка почалася в 1997 році перемогою системи IBM Deep Blue над Гаррі Каспаровим, чемпіоном світу з шахів, поповнилася ще одним пунктом.

Дивися повний текст Штучний інтелект вперше подолав людину в дебатах.
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 12:24

Дебаты не исключают манипуляций фактами. У компьютера, ввиду большего доступа к информации, этих возможностей больше. Опасный звоночек.
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