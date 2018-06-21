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Конкорд банк скасував комісії
для українських айтішників...

Конкорд банк скасував комісії для українських айтішників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 13:59

Конкорд банк скасував комісії для українських айтішників...

Пропонуємо до обговорення:
Щоб створитик омфортні умови для українських IT-фахівців, що працюють на західних замовників і умови для притоку валюти в країну, дніпровський Concordbankрозробив для них програму з відсутністю комісії за роботу з рахунком, продажем валюти , переказами та ін.

Дивися повний текст Конкорд банк скасував комісії для українських айтішників (відео).
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 13:59

Назва статті -брехня "знімаєте готівку з неї з найменшою можливою комісією – 2% в відділеннях"
S999
 
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