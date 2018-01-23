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Грабіжник-романтик: під Києвом злодій обсипав жінку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 23 чер, 2018 14:22
Пропонуємо до обговорення:
З'ясувалося, що вкрадені гроші зловмисник витратив на ігрові автомати і власні потреби.
Дивися повний текст Грабіжник-романтик: під Києвом злодій обсипав жінку пелюстками троянд і вкрав $4 тисячі
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Додано: Суб 23 чер, 2018 14:22
обсипав помешкання а не жінку!
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