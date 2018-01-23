RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Грабіжник-романтик: під
Києвом злодій обсипав жінку...

Грабіжник-романтик: під Києвом злодій обсипав жінку...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 14:22

Грабіжник-романтик: під Києвом злодій обсипав жінку...

Пропонуємо до обговорення:
З'ясувалося, що вкрадені гроші зловмисник витратив на ігрові автомати і власні потреби.

Дивися повний текст Грабіжник-романтик: під Києвом злодій обсипав жінку пелюстками троянд і вкрав $4 тисячі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82780
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 14:22

обсипав помешкання а не жінку!
S999
 
Повідомлень: 6
З нами з: 18.06.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 0mage0 і 12 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вартість проїзду між Києвом і аеропортом Бориспіль...
R2 » Вів 27 лют, 2018 09:39
5 376
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лют, 2018 15:26
Вкладчик1234
Під Києвом від газу відключили ціле місто
R2 » Вів 30 січ, 2018 20:44
6 456
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 січ, 2018 16:27
EKO
Укрзалізниця збирається побудувати під Києвом міст
R2 » Вів 23 січ, 2018 08:28
5 649
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 січ, 2018 15:06
Blokinrollow

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.