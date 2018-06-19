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В Україні зростає симпатія
до ринкової економіки...

В Україні зростає симпатія до ринкової економіки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 14:32

В Україні зростає симпатія до ринкової економіки...

Пропонуємо до обговорення:
Повернення до планової економіки підтримує в основному старше покоління.

Дивися повний текст В Україні зростає симпатія до ринкової економіки (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 14:32

Ну поддерживать слово "рыночная" и реально рыночные отношения, это две большие разницы. У нас 90% сторонники сильного государства, а не рынка. А государство и рынок понятия почти на 90% противоположные.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 15:49

Ну так поддерживают/не поддерживают рыночную а не кумовскую. Нет в Украине и намека на рыночную
Moimir
 
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