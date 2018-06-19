Повернення до планової економіки підтримує в основному старше покоління.
Дивися повний текст В Україні зростає симпатія до ринкової економіки (інфографіка).
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Додано: Суб 23 чер, 2018 14:32
В Україні зростає симпатія до ринкової економіки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні зростає симпатія до ринкової економіки (інфографіка).
Додано: Суб 23 чер, 2018 14:32
Ну поддерживать слово "рыночная" и реально рыночные отношения, это две большие разницы. У нас 90% сторонники сильного государства, а не рынка. А государство и рынок понятия почти на 90% противоположные.
Додано: Суб 23 чер, 2018 15:49
Ну так поддерживают/не поддерживают рыночную а не кумовскую. Нет в Украине и намека на рыночную
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