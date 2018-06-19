RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні зростає симпатія
до ринкової економіки...

В Україні зростає симпатія до ринкової економіки...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 14:32

В Україні зростає симпатія до ринкової економіки...

Пропонуємо до обговорення:
Повернення до планової економіки підтримує в основному старше покоління.

Дивися повний текст В Україні зростає симпатія до ринкової економіки (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82780
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 14:32

Ну поддерживать слово "рыночная" и реально рыночные отношения, это две большие разницы. У нас 90% сторонники сильного государства, а не рынка. А государство и рынок понятия почти на 90% противоположные.
otg
 
Повідомлень: 1949
З нами з: 14.08.16
Подякував: 38 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 15:49

Ну так поддерживают/не поддерживают рыночную а не кумовскую. Нет в Украине и намека на рыночную
Moimir
 
Повідомлень: 595
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 18:58

  Moimir написав:Ну так поддерживают/не поддерживают рыночную а не кумовскую. Нет в Украине и намека на рыночную

Твои "кумовья" видать уже во всех топ компаниях Украины. И в Bayer, и в Porsche, и помельче - от Coca-Cola до Ajax. Ты бы хоть иногда в Украину приезжал из-за поребрика(не забудь паспорт, анализы и приглашение на въезд, а скоро и визу прикупи), чтобы от твоей писанины тут не ржали ))
locustsucol
Аватар користувача
 
Повідомлень: 666
З нами з: 27.08.15
Подякував: 320 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 19:08

otg
Ну поддерживать слово "рыночная" и реально рыночные отношения, это две большие разницы. У нас 90% сторонники сильного государства, а не рынка. А государство и рынок понятия почти на 90% противоположные.

Вы не пробовали лекции по экономике читать?
В парке можно, на пляже (сейчас лето ведь) :D
27661
Аватар користувача
 
Повідомлень: 796
З нами з: 14.08.14
Подякував: 22 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 21:32

  locustsucol написав: Твои "кумовья" видать уже во всех топ компаниях Украины. И в Bayer, и в Porsche, и помельче - от Coca-Cola до Ajax. Ты бы хоть иногда в Украину приезжал из-за поребрика(не забудь паспорт, анализы и приглашение на въезд, а скоро и визу прикупи), чтобы от твоей писанины тут не ржали ))

Во всех выше перечисленных вами- за бабос устраиваются. Сразу палитесь что не рабочий класс. Еще забыли Nestle и Samsung- там в лоб даже говорят что да сколько стоит.
Reddick
 
Повідомлень: 79
З нами з: 08.12.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 00:44

  Reddick написав: Во всех выше перечисленных вами- за бабос устраиваются. Сразу палитесь что не рабочий класс. Еще забыли Nestle и Samsung- там в лоб даже говорят что да сколько стоит.

Огорчу тебя, ты перепутал рашу с Украиной. Мабуть те, що тут пишуть російською вас плутає постійно ваші поняття із зовнішньою реальністю, панове "рабочій клас" ?
locustsucol
Аватар користувача
 
Повідомлень: 666
З нами з: 27.08.15
Подякував: 320 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески... 1 ... 20, 21, 22
R2 » Вів 19 чер, 2018 10:33
219 9773
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 чер, 2018 00:02
Ratatui
В Україні може змінитися тариф на газ
R2 » П'ят 22 чер, 2018 13:58
4 156
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 чер, 2018 23:41
nittochca
В Україні маршрутки замінять неолайнерами - Омелян 1, 2, 3, 4
R2 » П'ят 22 чер, 2018 15:39
36 2423
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 чер, 2018 23:26
Ratatui

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (57198)
23.06.2018 23:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.