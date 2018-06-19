Повернення до планової економіки підтримує в основному старше покоління.
Дивися повний текст В Україні зростає симпатія до ринкової економіки (інфографіка).
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Додано: Суб 23 чер, 2018 14:32
В Україні зростає симпатія до ринкової економіки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні зростає симпатія до ринкової економіки (інфографіка).
Додано: Суб 23 чер, 2018 14:32
Ну поддерживать слово "рыночная" и реально рыночные отношения, это две большие разницы. У нас 90% сторонники сильного государства, а не рынка. А государство и рынок понятия почти на 90% противоположные.
Додано: Суб 23 чер, 2018 15:49
Ну так поддерживают/не поддерживают рыночную а не кумовскую. Нет в Украине и намека на рыночную
Додано: Суб 23 чер, 2018 18:58
Твои "кумовья" видать уже во всех топ компаниях Украины. И в Bayer, и в Porsche, и помельче - от Coca-Cola до Ajax. Ты бы хоть иногда в Украину приезжал из-за поребрика(не забудь паспорт, анализы и приглашение на въезд, а скоро и визу прикупи), чтобы от твоей писанины тут не ржали ))
Додано: Суб 23 чер, 2018 19:08
otg
Вы не пробовали лекции по экономике читать?
В парке можно, на пляже (сейчас лето ведь)
Додано: Суб 23 чер, 2018 21:32
Во всех выше перечисленных вами- за бабос устраиваются. Сразу палитесь что не рабочий класс. Еще забыли Nestle и Samsung- там в лоб даже говорят что да сколько стоит.
Додано: Нед 24 чер, 2018 00:44
Огорчу тебя, ты перепутал рашу с Украиной. Мабуть те, що тут пишуть російською вас плутає постійно ваші поняття із зовнішньою реальністю, панове "рабочій клас" ?
Додано: Нед 24 чер, 2018 08:57
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