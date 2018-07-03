|
|
В Україні зростає симпатія до ринкової економіки...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 лип, 2018 16:05
locustsucol нет, не перепутал. То что вы далеки от этой темы, не означает что эта тема автоматически самоустраняется. Вам бы талисманом футбольной команды заделаться: собака-пострыбака =)
-
Reddick
-
-
- Повідомлень: 87
- З нами з: 08.12.17
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 лип, 2018 16:34
Reddick написав:
Во всех выше перечисленных вами- за бабос устраиваются. Сразу палитесь что не рабочий класс. Еще забыли Nestle и Samsung- там в лоб даже говорят что да сколько стоит.
За деньги утраиваться на работу удел никому не нужных бездарей.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 21191
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1074 раз.
- Подякували: 4702 раз.
-
- Профіль
-
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор