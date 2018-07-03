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В Україні зростає симпатія
до ринкової економіки...

В Україні зростає симпатія до ринкової економіки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 16:05

locustsucol нет, не перепутал. То что вы далеки от этой темы, не означает что эта тема автоматически самоустраняется. Вам бы талисманом футбольной команды заделаться: собака-пострыбака =)
Reddick
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 16:34

Re: В Україні зростає симпатія до ринкової економіки...

  Reddick написав:Во всех выше перечисленных вами- за бабос устраиваются. Сразу палитесь что не рабочий класс. Еще забыли Nestle и Samsung- там в лоб даже говорят что да сколько стоит.

За деньги утраиваться на работу удел никому не нужных бездарей.
Faceless
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  #<12
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