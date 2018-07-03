|
|
|
В Україні зростає симпатія до ринкової економіки...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 лип, 2018 16:05
locustsucol нет, не перепутал. То что вы далеки от этой темы, не означает что эта тема автоматически самоустраняется. Вам бы талисманом футбольной команды заделаться: собака-пострыбака =)
-
Reddick
-
-
- Повідомлень: 87
- З нами з: 08.12.17
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 лип, 2018 16:34
Reddick написав:
Во всех выше перечисленных вами- за бабос устраиваются. Сразу палитесь что не рабочий класс. Еще забыли Nestle и Samsung- там в лоб даже говорят что да сколько стоит.
За деньги утраиваться на работу удел никому не нужных бездарей.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 21194
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1074 раз.
- Подякували: 4703 раз.
-
- Профіль
-
4
Додано: Чет 05 лип, 2018 17:48
Reddick написав: locustsucol написав:
Твои "кумовья" видать уже во всех топ компаниях Украины. И в Bayer, и в Porsche, и помельче - от Coca-Cola до Ajax. Ты бы хоть иногда в Украину приезжал из-за поребрика(не забудь паспорт, анализы и приглашение на въезд, а скоро и визу прикупи), чтобы от твоей писанины тут не ржали ))
Во всех выше перечисленных вами- за бабос устраиваются. Сразу палитесь что не рабочий класс. Еще забыли Nestle и Samsung- там в лоб даже говорят что да сколько стоит.
Вот это лучшая выдумка за последние 3 месяца. Пора рейтинг составлять.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
-
Sommer
-
-
- Повідомлень: 2241
- З нами з: 07.04.17
- Подякував: 174 раз.
- Подякували: 352 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|