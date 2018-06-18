Він також додав, що в Україні є проблема нестачі фахівців.
Дивися повний текст У Польщі працює мільйон українців, проте пенсію з них зможе отримувати лише кожен третій, - Рева.
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Додано: Суб 23 чер, 2018 15:16
У Польщі працює мільйон українців, проте пенсію з них...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Польщі працює мільйон українців, проте пенсію з них зможе отримувати лише кожен третій, - Рева.
Додано: Суб 23 чер, 2018 15:17
Страну уничтожили, а теперь сетуют, что люди уезжают. Зато кураторы довольны: уменьшение численности украинцев идёт опережающими темпами.
Додано: Суб 23 чер, 2018 15:52
Рева немного лукавит, из той трети, что якобы сможет получать пенсию, немаленькая часть просто не доживет до пенсии по естественным и неестественным причинам. А с учетом того, что у многих инициативных людей 90-е выгоды выпали из стажа, то вообще удачно для Ревы складывается, платить пенсию надо будет немногим.
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