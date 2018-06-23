У Польщі працює мільйон українців, проте пенсію з них...

Додано: Суб 23 чер, 2018 18:29

Некоторые мои знакомые за годы независимости уже заработали итальянскую пенсию.

Лукавит Рева. У многих работающих в Польще уже есть стаж в Украине. А молодежи - пенсия Ревы не нужна, они и не собираются возвращаться.

Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!