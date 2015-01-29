Ошейник для президента. Мой комментарий для Лизы Богуцкой.

Вчера на своей страничке уважаемая мной Лиза Богуцкая написала заметку об ошейнике для президента. Цитирую ее целиком для тех, кто не читал, а ниже процитирую свой ответ Лизе, на который, к сожалению, она не ответила.
Итак, вот что пишет Лиза Богуцкая.
«Друзья.
Возникло много дискуссий относительно того, что сказал Алексей Жмеренецкий в „Украинском формате“ Юлии Владимировне.
Речь идет об ошейнике со взрывчаткой. Ключи от взрывчатки должны быть дистанционными с электронным кодом. И должны находиться в руках каждого гражданина страны. И вот по прошествии 3-х лет, которые заявлены кандидатом в президенты на реформы, ключ активируется, и если люди считают, что их обманули, приводят код в действие.
Естественно, Юлия Владимировна обиделась. Это и понятно. Представить только себя с ошейником, который взорвется. Как минимум, унизительно.
Так вот.
Вопрос к студии.
А скажите, если бы речь шла не о Юлии Владимировне, например, а о Петре Порошенко?
Вы бы согласились на ошейник в 14 году?
Пообещал за 2 недели войну закончить и выплачивать по тысяче нашим воинам в день, не сделал- ошейник сработал. Пообещал умереть за своболу слова, не сдержал слово- ошейник сработал. Доллар по восемь, бизнес продать, тарифы снизить в два раза на второй день после инаугурации, олигархов уничтожить… И т.д.
Как бы вы отнеслись к такой форме регуляции взаимоотношений народа и избранников?
...
Я так представляю, что за вранье должны о вечать все. Нет?
Как вы считаете, можно ли такое гипотетическое предложение считать популизмом и сразу взывать к духовности? Нужно ли сразу говорить о том, что насилие порождает насилие и в мире и так гибнут люди, а тут какой-то эксперт ***** предлагает.
Представьте себе, что в 14 году, перед выборами, один из кандидатов говорит о том, что политическую рекламу надо запретить, как отраву для мозга, особенно в то время, когда духовность сведена к нулю, насилие взяло верх над разумом, гибнут люди, война, а кандидаты в президенты везде по стране ставят рекламу со своими отфотошопленными лицами. И что эта реклама стОит миллионы долларов, которые лучше бы пошли на помощь нашим солдатам.
И вот представьте себе, что тогда этот кандидат надел такой электронный ошейник.
Скажу честно.
Не было бы у нас сегодня „Нового курса Украины“, который вот уже неделю смотрит на нас в каждом, даже самом захудалом кусочке страны.
...
Возразите.
Только сначала ответьте на вопрос: врать можно всем, или только избранным?
Или вранье по целесообразности намного приятнее, чем по привычке?
...
Я за ошейник, если что.
...
После сорока комментариев уточняю: „ошейник“- это не ремень на шее политика. Это то электронное приспособление, которое срабатывает в обязательном порядке. Т.е. до той минуты икс ты был президентом, а после становишься пересичным громадянином. Моментально. Не смерть, конечно. А как минимум, лишение права занимать эту должность.»
А вот мой комментарий:
«Лиза, я за ошейник. Но при всем желании не всегда народ соответствует требованиям времени. Охлократия после века господства большевиков и нацистов уничтожилапонимание в народе, что хорошо и что плохо. И выборы Порошенко, Януковича, Ющенко, Кучмы тому свидетельство. У нас большинство зомбировано. Я только что на сайте Пророка поделился своим мнением, что Украине нужен диктатор и фильтрационные лагеря для поклонников Путина, Бандеры, Гитлера и для коррупционеров. Поэтому и свобода слова унаселения тоже должна быть ограничена, а все эти сайты, газеты, принадлежащие олигархам, должны быть закрыты. Украина или умрет, или должна преобразиться. В данном случае лучше Новый Курс, чем гражданская война. Дело не в диктатуре, и не диктатуре закона, а именно в диктатуре правосудия. Народ должен иметь право голоса, но кухарка не может управлять государстовм. Где найти тонкую грань, чтобы не скатиться в лоно большевизма, борясь с самим большевизмом, или нацизмом, неважно. Как не стать тоталитарным государтсвом? Вот Саакашвили делом доказал, что и посадить может, и искренний, честный, некоррумированный. Но он не может бытьпрезидентом.Дело не должности. Пусть будет первое лицо премьер. Главное, установить правила цивилизованного развития, как в том же Гонконге.»
Кто из нас прав, судите сами. В любом случае, стоит поразмышлять. Размышления вообще штука полезная.