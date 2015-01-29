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комментарий для Лизы Богуцкой. Ошейник для президента. Мой комментарий для Лизы Богуцкой. + Додати

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на тему Обговорення російської економіки, а також російської політики в ставленні щодо країн колишнього союзу.

Додано: Суб 23 чер, 2018 16:31 Ошейник для президента. Мой комментарий для Лизы Богуцкой. Вчера на своей страничке уважаемая мной Лиза Богуцкая написала заметку об ошейнике для президента. Цитирую ее целиком для тех, кто не читал, а ниже процитирую свой ответ Лизе, на который, к сожалению, она не ответила.



Итак, вот что пишет Лиза Богуцкая.



«Друзья.

Возникло много дискуссий относительно того, что сказал Алексей Жмеренецкий в „Украинском формате“ Юлии Владимировне.

Речь идет об ошейнике со взрывчаткой. Ключи от взрывчатки должны быть дистанционными с электронным кодом. И должны находиться в руках каждого гражданина страны. И вот по прошествии 3-х лет, которые заявлены кандидатом в президенты на реформы, ключ активируется, и если люди считают, что их обманули, приводят код в действие.

Естественно, Юлия Владимировна обиделась. Это и понятно. Представить только себя с ошейником, который взорвется. Как минимум, унизительно.

Так вот.

Вопрос к студии.

А скажите, если бы речь шла не о Юлии Владимировне, например, а о Петре Порошенко?

Вы бы согласились на ошейник в 14 году?

Пообещал за 2 недели войну закончить и выплачивать по тысяче нашим воинам в день, не сделал- ошейник сработал. Пообещал умереть за своболу слова, не сдержал слово- ошейник сработал. Доллар по восемь, бизнес продать, тарифы снизить в два раза на второй день после инаугурации, олигархов уничтожить… И т.д.

Как бы вы отнеслись к такой форме регуляции взаимоотношений народа и избранников?

...

Я так представляю, что за вранье должны о вечать все. Нет?

Как вы считаете, можно ли такое гипотетическое предложение считать популизмом и сразу взывать к духовности? Нужно ли сразу говорить о том, что насилие порождает насилие и в мире и так гибнут люди, а тут какой-то эксперт ***** предлагает.

Представьте себе, что в 14 году, перед выборами, один из кандидатов говорит о том, что политическую рекламу надо запретить, как отраву для мозга, особенно в то время, когда духовность сведена к нулю, насилие взяло верх над разумом, гибнут люди, война, а кандидаты в президенты везде по стране ставят рекламу со своими отфотошопленными лицами. И что эта реклама стОит миллионы долларов, которые лучше бы пошли на помощь нашим солдатам.

И вот представьте себе, что тогда этот кандидат надел такой электронный ошейник.

Скажу честно.

Не было бы у нас сегодня „Нового курса Украины“, который вот уже неделю смотрит на нас в каждом, даже самом захудалом кусочке страны.

...

Возразите.

Только сначала ответьте на вопрос: врать можно всем, или только избранным?

Или вранье по целесообразности намного приятнее, чем по привычке?

...

Я за ошейник, если что.

...

После сорока комментариев уточняю: „ошейник“- это не ремень на шее политика. Это то электронное приспособление, которое срабатывает в обязательном порядке. Т.е. до той минуты икс ты был президентом, а после становишься пересичным громадянином. Моментально. Не смерть, конечно. А как минимум, лишение права занимать эту должность.»



А вот мой комментарий:



«Лиза, я за ошейник. Но при всем желании не всегда народ соответствует требованиям времени. Охлократия после века господства большевиков и нацистов уничтожилапонимание в народе, что хорошо и что плохо. И выборы Порошенко, Януковича, Ющенко, Кучмы тому свидетельство. У нас большинство зомбировано. Я только что на сайте Пророка поделился своим мнением, что Украине нужен диктатор и фильтрационные лагеря для поклонников Путина, Бандеры, Гитлера и для коррупционеров. Поэтому и свобода слова унаселения тоже должна быть ограничена, а все эти сайты, газеты, принадлежащие олигархам, должны быть закрыты. Украина или умрет, или должна преобразиться. В данном случае лучше Новый Курс, чем гражданская война. Дело не в диктатуре, и не диктатуре закона, а именно в диктатуре правосудия. Народ должен иметь право голоса, но кухарка не может управлять государстовм. Где найти тонкую грань, чтобы не скатиться в лоно большевизма, борясь с самим большевизмом, или нацизмом, неважно. Как не стать тоталитарным государтсвом? Вот Саакашвили делом доказал, что и посадить может, и искренний, честный, некоррумированный. Но он не может бытьпрезидентом.Дело не должности. Пусть будет первое лицо премьер. Главное, установить правила цивилизованного развития, как в том же Гонконге.»



Кто из нас прав, судите сами. В любом случае, стоит поразмышлять. Размышления вообще штука полезная. dikkens Повідомлень: 501 З нами з: 26.04.09 Подякував: 8 раз. Подякували: 127 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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