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Так освободил ли СССР Европу7

Так освободил ли СССР Европу7
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Обговорення російської економіки, а також російської політики в ставленні щодо країн колишнього союзу.
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 16:51

Так освободил ли СССР Европу7

Пора давно поставить точку, кого и когда освободила Красная Армия в 1945 году. Мы постоянно живем в мифологизированном мире, когда на смену одним мифам приходят или навязываются новые, а истина так и остается за семью печатями. Два тоталитарных кровожадных режима не поделили между собой мировой пирог, как обычно не делят между собой добычу бандиты с большой дороги, и развязали между собой войну. Каждый режим хотел обхитрить другого, хотел напасть первым, но Гитлер успел раньше. А что было бы с миром и Европой, ударь Сталин первым? Не дошел бы он до Лиссабона и Ла-Манша? Не переправил бы войска в Великобританию, не завоевал бы Африку, Китай, Японию? А что было бы с США, не создай они атомную бомбу? Так что в этом смысле, как Сталин «спас» Европу от коричневой чумы, так Гитлер «спас» по крайней мере половину Европы от чумы красной. Подумайте читающие эти строки об этом как-нибудь на досуге.
dikkens
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 16:58

dikkens, Резуна начитались (это про нападение первыми на Германию)? А по поводу "красной чумы" - в СССР за форму носа не расстреливали. Вы конечно скажете что сажали за антикоммунистические взгляды. Но взгляды можно изменить или держать при себе, а вот форму носа - нет. А по доносам и в Германии сажали и стреляли не меньше (тут паритет). Ну и плюс ко всему - нацизм запрещен во всем мире в отличии от коммунистов, а значит он всё-таки хуже.
Востаннє редагувалось RomanTik в Суб 23 чер, 2018 17:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 17:06

RomanTik Cудя по всему, дискутировать с вами бесполезно. Читайте лучше Гареева.
dikkens
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 17:08

dikkens, ну раз бесполезно - то добавлю вас в черный список чтобы не отвлекаться на ваши "глубокомысленные" комменты.
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 17:19

RomanTik
А у меня все такие, как вы, давно в черном списке.
dikkens
 
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