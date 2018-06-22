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Так освободил ли СССР Европу7

Так освободил ли СССР Европу7
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Обговорення російської економіки, а також російської політики в ставленні щодо країн колишнього союзу.
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 16:51

Так освободил ли СССР Европу7

Пора давно поставить точку, кого и когда освободила Красная Армия в 1945 году. Мы постоянно живем в мифологизированном мире, когда на смену одним мифам приходят или навязываются новые, а истина так и остается за семью печатями. Два тоталитарных кровожадных режима не поделили между собой мировой пирог, как обычно не делят между собой добычу бандиты с большой дороги, и развязали между собой войну. Каждый режим хотел обхитрить другого, хотел напасть первым, но Гитлер успел раньше. А что было бы с миром и Европой, ударь Сталин первым? Не дошел бы он до Лиссабона и Ла-Манша? Не переправил бы войска в Великобританию, не завоевал бы Африку, Китай, Японию? А что было бы с США, не создай они атомную бомбу? Так что в этом смысле, как Сталин «спас» Европу от коричневой чумы, так Гитлер «спас» по крайней мере половину Европы от чумы красной. Подумайте читающие эти строки об этом как-нибудь на досуге.
dikkens
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 16:58

dikkens, Резуна начитались (это про нападение первыми на Германию)? А по поводу "красной чумы" - в СССР за форму носа не расстреливали. Вы конечно скажете что сажали за антикоммунистические взгляды. Но взгляды можно изменить или держать при себе, а вот форму носа - нет. А по доносам и в Германии сажали и стреляли не меньше (тут паритет). Ну и плюс ко всему - нацизм запрещен во всем мире в отличии от коммунистов, а значит он всё-таки хуже.
Востаннє редагувалось RomanTik в Суб 23 чер, 2018 17:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 17:06

RomanTik Cудя по всему, дискутировать с вами бесполезно. Читайте лучше Гареева.
dikkens
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 17:08

dikkens, ну раз бесполезно - то добавлю вас в черный список чтобы не отвлекаться на ваши "глубокомысленные" комменты.
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 17:19

RomanTik
А у меня все такие, как вы, давно в черном списке.
dikkens
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 18:03

  dikkens написав:Мы постоянно живем в мифологизированном мире, когда на смену одним мифам приходят или навязываются новые


Если честно столько навязываемых мифов как сегодня не накручивалось лапшой на уши пересичных еще никогда.

  dikkens написав:Два тоталитарных кровожадных режима не поделили между собой мировой пирог, как обычно не делят между собой добычу бандиты с большой дороги, и развязали между собой войну. Каждый режим хотел обхитрить другого, хотел напасть первым, но Гитлер успел раньше.


Совершенно всё верно с точностью до запятой.

  dikkens написав:Не дошел бы он до Лиссабона и Ла-Манша? Не переправил бы войска в Великобританию, не завоевал бы Африку, Китай, Японию?


Достаточно странные вопросы. Дойти с винтовкой Мосина и картонными ишками долететь можно было бы чуть дальше пограничного столба. Выученная немецкая армия - это не бравые эстонские и румынские хлопцы, слившие свои территории без сопротивления.

  dikkens написав:Так что в этом смысле, как Сталин «спас» Европу от коричневой чумы, так Гитлер «спас» по крайней мере половину Европы от чумы красной.

Мда, Гитлер даже свою собаку не смог спасти от смерти.
Уж кто спас вторую половину Европы от коммунизма, так это Черчилль и Рузвельт.
freeze
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