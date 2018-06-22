Так освободил ли СССР Европу7

Додано: Суб 23 чер, 2018 16:51

Пора давно поставить точку, кого и когда освободила Красная Армия в 1945 году. Мы постоянно живем в мифологизированном мире, когда на смену одним мифам приходят или навязываются новые, а истина так и остается за семью печатями. Два тоталитарных кровожадных режима не поделили между собой мировой пирог, как обычно не делят между собой добычу бандиты с большой дороги, и развязали между собой войну. Каждый режим хотел обхитрить другого, хотел напасть первым, но Гитлер успел раньше. А что было бы с миром и Европой, ударь Сталин первым? Не дошел бы он до Лиссабона и Ла-Манша? Не переправил бы войска в Великобританию, не завоевал бы Африку, Китай, Японию? А что было бы с США, не создай они атомную бомбу? Так что в этом смысле, как Сталин «спас» Европу от коричневой чумы, так Гитлер «спас» по крайней мере половину Европы от чумы красной. Подумайте читающие эти строки об этом как-нибудь на досуге.