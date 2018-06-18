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Tesla оновив антиугонний режим швидкості авто
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 24 чер, 2018 07:11
Пропонуємо до обговорення:
Обмежити максимальну швидкість можна в межах 80-145 км/год.
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R2
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Додано: Нед 24 чер, 2018 07:12
Продается престижный асфальтовый каток - дорогу уступают все (даже "мерсы")!
- Кабриолет.
- Кожаный салон, кондиционер.
- V12. Турбодизель.
- Жесткая спортивная подвеска - отсутствие кренов в поворотах, нет заноса задней оси.
- Сверхнизкопрофильные литые диски.
- Набор максимальной скорости в момент старта.
- Противоугонная система -- через полчаса после угона аппарат все еще в пределах прямой видимости.
(c)
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yanyura
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1
Додано: Нед 24 чер, 2018 15:15
Шустрые у них парковщики :)
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DmitrijW
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Вів 19 чер, 2018 14:01
Giroi
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