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Tesla оновив антиугонний
режим швидкості авто

Tesla оновив антиугонний режим швидкості авто
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 07:11

Tesla оновив антиугонний режим швидкості авто

Пропонуємо до обговорення:
Обмежити максимальну швидкість можна в межах 80-145 км/год.

Дивися повний текст Tesla оновив антиугонний режим швидкості авто.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 07:12

Продается престижный асфальтовый каток - дорогу уступают все (даже "мерсы")!
- Кабриолет.
- Кожаный салон, кондиционер.
- V12. Турбодизель.
- Жесткая спортивная подвеска - отсутствие кренов в поворотах, нет заноса задней оси.
- Сверхнизкопрофильные литые диски.
- Набор максимальной скорости в момент старта.
- Противоугонная система -- через полчаса после угона аппарат все еще в пределах прямой видимости.
(c)
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 15:15

Шустрые у них парковщики :)
DmitrijW
 
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