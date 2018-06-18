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Відеофіксація порушень ПДР: коли чекати "листів щастя" і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 24 чер, 2018 09:56
Пропонуємо до обговорення:
Відповідальність за порушення правил покладатиметься саме на власників авто, незалежно від того, хто керував машиною.
Дивися повний текст Відеофіксація порушень ПДР: коли чекати "листів щастя" і зменшення числа аварій
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