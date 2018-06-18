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Відеофіксація порушень ПДР: коли
чекати "листів щастя" і...

Відеофіксація порушень ПДР: коли чекати "листів щастя" і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 09:56

Відеофіксація порушень ПДР: коли чекати "листів щастя" і...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідальність за порушення правил покладатиметься саме на власників авто, незалежно від того, хто керував машиною.

Дивися повний текст Відеофіксація порушень ПДР: коли чекати "листів щастя" і зменшення числа аварій.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 09:56

Показатель считается в количестве погибших на 100000 населения. Если в официальном документе указано 5.1%, то можно в принципе приговорить исполнителя и всех руководителей государственных служб причастных к созданию этого документа к анальным карам. Согласно статистике из других источников в Украине этот показатель менее 3 погибших на 100000 населения. Налицо искажение информации представителями гос органов
ardeus
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 10:58

Re: Відеофіксація порушень ПДР: коли чекати "листів щастя" і

Только статью 62 главного закона Украины никто не изменял, так что этими письмами счастья можно будет разве что подтереться. Да и вообще, такой маразм придумали. Как можно штрафовать владельца авто, если его даже в стране может не быть на момент правонарушения. Причём, владелец не должен доказывать свою невиновность, а должны доказать вину
safonovstanislav
 
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