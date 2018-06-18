Відповідальність за порушення правил покладатиметься саме на власників авто, незалежно від того, хто керував машиною.
Дивися повний текст Відеофіксація порушень ПДР: коли чекати "листів щастя" і зменшення числа аварій.
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Додано: Нед 24 чер, 2018 09:56
Відеофіксація порушень ПДР: коли чекати "листів щастя" і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Відеофіксація порушень ПДР: коли чекати "листів щастя" і зменшення числа аварій.
Додано: Нед 24 чер, 2018 09:56
Показатель считается в количестве погибших на 100000 населения. Если в официальном документе указано 5.1%, то можно в принципе приговорить исполнителя и всех руководителей государственных служб причастных к созданию этого документа к анальным карам. Согласно статистике из других источников в Украине этот показатель менее 3 погибших на 100000 населения. Налицо искажение информации представителями гос органов
Додано: Нед 24 чер, 2018 10:58
Re: Відеофіксація порушень ПДР: коли чекати "листів щастя" і
Только статью 62 главного закона Украины никто не изменял, так что этими письмами счастья можно будет разве что подтереться. Да и вообще, такой маразм придумали. Как можно штрафовать владельца авто, если его даже в стране может не быть на момент правонарушения. Причём, владелец не должен доказывать свою невиновность, а должны доказать вину
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