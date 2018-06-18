Відповідальність за порушення правил покладатиметься саме на власників авто, незалежно від того, хто керував машиною.
Дивися повний текст Відеофіксація порушень ПДР: коли чекати "листів щастя" і зменшення числа аварій.
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Додано: Нед 24 чер, 2018 09:56
Відеофіксація порушень ПДР: коли чекати "листів щастя" і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Відеофіксація порушень ПДР: коли чекати "листів щастя" і зменшення числа аварій.
Додано: Нед 24 чер, 2018 09:56
Показатель считается в количестве погибших на 100000 населения. Если в официальном документе указано 5.1%, то можно в принципе приговорить исполнителя и всех руководителей государственных служб причастных к созданию этого документа к анальным карам. Согласно статистике из других источников в Украине этот показатель менее 3 погибших на 100000 населения. Налицо искажение информации представителями гос органов
Додано: Нед 24 чер, 2018 10:58
Re: Відеофіксація порушень ПДР: коли чекати "листів щастя" і
Только статью 62 главного закона Украины никто не изменял, так что этими письмами счастья можно будет разве что подтереться. Да и вообще, такой маразм придумали. Как можно штрафовать владельца авто, если его даже в стране может не быть на момент правонарушения. Причём, владелец не должен доказывать свою невиновность, а должны доказать вину
Додано: Нед 24 чер, 2018 18:08
статья 62 Конституции Украины
"Лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
Никто не обязан доказывать свою невиновность в совершении преступления."
Здесь речь идёт об уголовных преступлениях, а не о административных нарушениях.
Обратите внимание: уголовные, а не административные и преступления, а не нарушения. Разницу чувствуете ?
Додано: Нед 24 чер, 2018 18:16
В цивилизованном мире штрафуют именно владельца автомобиля, даже если брать авто в прокат на кредитке блокируется определенная сумма, чтобы клиенту не хотелось нарушать правила, но в стране полнейшего беззакония и тотальной корупции конечно же надо доказывать.Здесь полицаи даже штраф за парковку без водителя выписать не могут, не то что авто эвакуировать расскажите об этом любому американцу или канадцу - он просто такого понять не сможет, да что там говорить даже за поребриком видеофиксация и автоматические штрафы за парковку+эвакуаторы уже несколько лет работают...а по сути все будет как обычно потрендят и ничего не сделают
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Нед 24 чер, 2018 18:32
Re: Відеофіксація порушень ПДР: коли чекати "листів щастя" і
Лет 10 назад продал свою полуразобранную копейку по ген. доверенности. По слухам,поменяла 3-4 владельцев,но,оказывается,слепили ее и передвигаться она в состоянии!
Так что делать,если пойдут на меня штрафы - заявлять о угоне?
Додано: Нед 24 чер, 2018 18:38
Re: Відеофіксація порушень ПДР: коли чекати "листів щастя" і
У меня сосед тоже "продал по доверенности" своего старого жигуля каким-то циганам, а через полгода приходят к нему домой люди в погонах и говорят - "колесо от вашего автомобиля на скорости отлетело и убило пешехода. пройдите с нами". Сколько ему нервов и денег это стоило, одному Богу известно.
Так что, как минимум, нужно аннулировать доверенность и заявить об угоне.
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