Відеофіксація порушень ПДР: коли чекати "листів щастя" і...

Додано: Нед 24 чер, 2018 19:54

LutsMan написав: статья 62 Конституции Украины

"Лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Никто не обязан доказывать свою невиновность в совершении преступления."



Здесь речь идёт об уголовных преступлениях, а не о административных нарушениях.



Обратите внимание: уголовные, а не административные и преступления, а не нарушения. Разницу чувствуете ? статья 62 Конституции Украины"Лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.Никто не обязан доказывать свою невиновность в совершении преступления."Здесь речь идёт об уголовных преступлениях, а не о административных нарушениях.Обратите внимание: уголовные, а не административные и преступления, а не нарушения. Разницу чувствуете ?

На самом деле, презумпция невиновности распространяется и на административные дела. Я не силён в юриспруденции, но есть соответствующие решения судов, и европейских и украинских, если вы в этом что-то понимаете, почитайте в интернете. Именно по-этому, когда полицейский останавливает машину и говорит, что у него нет доказательств, что именно вы были за рулём в момент, когда машиной совершалось правонарушение, можно слать такого лесом, и ехать дальше. Ещё и в суд можно подать на полицейского, за то, что он неправомерно ограничил вашу свободу передвижения, остановив авто, что подпадает под статью 365 уголовного кодекса, и наказывается вплоть до помещения полицейского в тюрьму на срок до 5 лет!