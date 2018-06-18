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Відеофіксація порушень ПДР: коли
чекати "листів щастя" і...

Відеофіксація порушень ПДР: коли чекати "листів щастя" і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #12>
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 09:56

Відеофіксація порушень ПДР: коли чекати "листів щастя" і...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідальність за порушення правил покладатиметься саме на власників авто, незалежно від того, хто керував машиною.

Дивися повний текст Відеофіксація порушень ПДР: коли чекати "листів щастя" і зменшення числа аварій.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 09:56

Показатель считается в количестве погибших на 100000 населения. Если в официальном документе указано 5.1%, то можно в принципе приговорить исполнителя и всех руководителей государственных служб причастных к созданию этого документа к анальным карам. Согласно статистике из других источников в Украине этот показатель менее 3 погибших на 100000 населения. Налицо искажение информации представителями гос органов
ardeus
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 10:58

Re: Відеофіксація порушень ПДР: коли чекати "листів щастя" і

Только статью 62 главного закона Украины никто не изменял, так что этими письмами счастья можно будет разве что подтереться. Да и вообще, такой маразм придумали. Как можно штрафовать владельца авто, если его даже в стране может не быть на момент правонарушения. Причём, владелец не должен доказывать свою невиновность, а должны доказать вину
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 18:08

  safonovstanislav написав:Только статью 62 главного закона Украины никто не изменял, так что этими письмами счастья можно будет разве что подтереться.

статья 62 Конституции Украины
"Лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.
Никто не обязан доказывать свою невиновность в совершении преступления."

Здесь речь идёт об уголовных преступлениях, а не о административных нарушениях.

Обратите внимание: уголовные, а не административные и преступления, а не нарушения. Разницу чувствуете ?
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 18:16

  safonovstanislav написав:Только статью 62 главного закона Украины никто не изменял, так что этими письмами счастья можно будет разве что подтереться. Да и вообще, такой маразм придумали. Как можно штрафовать владельца авто, если его даже в стране может не быть на момент правонарушения. Причём, владелец не должен доказывать свою невиновность, а должны доказать вину


В цивилизованном мире штрафуют именно владельца автомобиля, даже если брать авто в прокат на кредитке блокируется определенная сумма, чтобы клиенту не хотелось нарушать правила, но в стране полнейшего беззакония и тотальной корупции конечно же надо доказывать.Здесь полицаи даже штраф за парковку без водителя выписать не могут, не то что авто эвакуировать расскажите об этом любому американцу или канадцу - он просто такого понять не сможет, да что там говорить даже за поребриком видеофиксация и автоматические штрафы за парковку+эвакуаторы уже несколько лет работают...а по сути все будет как обычно потрендят и ничего не сделают :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 18:32

Re: Відеофіксація порушень ПДР: коли чекати "листів щастя" і

Лет 10 назад продал свою полуразобранную копейку по ген. доверенности. По слухам,поменяла 3-4 владельцев,но,оказывается,слепили ее и передвигаться она в состоянии!
Так что делать,если пойдут на меня штрафы - заявлять о угоне?
THB
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 18:38

Re: Відеофіксація порушень ПДР: коли чекати "листів щастя" і

У меня сосед тоже "продал по доверенности" своего старого жигуля каким-то циганам, а через полгода приходят к нему домой люди в погонах и говорят - "колесо от вашего автомобиля на скорости отлетело и убило пешехода. пройдите с нами". Сколько ему нервов и денег это стоило, одному Богу известно.
Так что, как минимум, нужно аннулировать доверенность и заявить об угоне.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 19:43

владельцев? транспортных средств на евро-бляхах? иностранные фирмы?
s_radionov
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 19:54

Re: Відеофіксація порушень ПДР: коли чекати "листів щастя" і

  LutsMan написав:статья 62 Конституции Украины
"Лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.
Никто не обязан доказывать свою невиновность в совершении преступления."

Здесь речь идёт об уголовных преступлениях, а не о административных нарушениях.

Обратите внимание: уголовные, а не административные и преступления, а не нарушения. Разницу чувствуете ?

На самом деле, презумпция невиновности распространяется и на административные дела. Я не силён в юриспруденции, но есть соответствующие решения судов, и европейских и украинских, если вы в этом что-то понимаете, почитайте в интернете. Именно по-этому, когда полицейский останавливает машину и говорит, что у него нет доказательств, что именно вы были за рулём в момент, когда машиной совершалось правонарушение, можно слать такого лесом, и ехать дальше. Ещё и в суд можно подать на полицейского, за то, что он неправомерно ограничил вашу свободу передвижения, остановив авто, что подпадает под статью 365 уголовного кодекса, и наказывается вплоть до помещения полицейского в тюрьму на срок до 5 лет!
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 20:07

да, еще надо найти этого человека в Украине -кто ввез автомобиль. А сколько было ввезено и перепродано по 5-10 раз? С их штраф возьмут?(найдут их?)Кто этим заниматься будет?
s_radionov
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