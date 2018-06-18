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Відеофіксація порушень ПДР: коли
чекати "листів щастя" і...

Відеофіксація порушень ПДР: коли чекати "листів щастя" і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 20:11

Re: Відеофіксація порушень ПДР: коли чекати "листів щастя" і

  s_radionov написав:(найдут их?)Кто этим заниматься будет?

Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 20:13

Re: Відеофіксація порушень ПДР: коли чекати "листів щастя" і

  antikkristall написав:В цивилизованном мире штрафуют именно владельца автомобиля, даже если брать авто в прокат на кредитке блокируется определенная сумма, чтобы клиенту не хотелось нарушать правила, но в стране полнейшего беззакония и тотальной корупции конечно же надо доказывать.Здесь полицаи даже штраф за парковку без водителя выписать не могут, не то что авто эвакуировать расскажите об этом любому американцу или канадцу - он просто такого понять не сможет, да что там говорить даже за поребриком видеофиксация и автоматические штрафы за парковку+эвакуаторы уже несколько лет работают...а по сути все будет как обычно потрендят и ничего не сделают

Нет смысла ориентироваться на цивилизованный мир, если хотим, чтоб у нас была демократия, а не "демократия", как в цивилизованном мире. Ну, а в России, там вообще монархия

Я думаю, это логично, наказывать того, кто убил топором, а не того, кто этот топор купил. Так почему вообще выдумывают, как наказывать владельцев, а не нарушителей?
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 20:54

Что касается так называемых “евроблях”, то в случае, если нарушение ПДД было осуществлено на транспортном средстве, зарегистрированном за пределами территории Украины (и такое транспортное средство в соответствии с законодательством не подлежит государственной регистрации в Украине), к административной ответственности будет привлекаться лицо, которое ввезло такое транспортное средство на территорию Украины”, – разъясняет ситуацию Егвений Ляшук, адвокат ЮК “Де-Юре”.

Здесь немного другая постановка вопроса - конфискация евробляхи за любое даже незначительно нарушение, плоть до пересечения пешеходного перехода, если пешеход на него уже ступил? Как:
- фиксируем нарушение;
- "ищем" того, кто ввез;
- насчитываем за стоянку определенную сумму;
- через год продаём евробляху на аукционе за долги по правильным ценам, правильным людям.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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