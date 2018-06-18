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Відеофіксація порушень ПДР: коли
чекати "листів щастя" і...

Відеофіксація порушень ПДР: коли чекати "листів щастя" і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 20:11

Re: Відеофіксація порушень ПДР: коли чекати "листів щастя" і

  s_radionov написав:(найдут их?)Кто этим заниматься будет?

Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 20:13

Re: Відеофіксація порушень ПДР: коли чекати "листів щастя" і

  antikkristall написав:В цивилизованном мире штрафуют именно владельца автомобиля, даже если брать авто в прокат на кредитке блокируется определенная сумма, чтобы клиенту не хотелось нарушать правила, но в стране полнейшего беззакония и тотальной корупции конечно же надо доказывать.Здесь полицаи даже штраф за парковку без водителя выписать не могут, не то что авто эвакуировать расскажите об этом любому американцу или канадцу - он просто такого понять не сможет, да что там говорить даже за поребриком видеофиксация и автоматические штрафы за парковку+эвакуаторы уже несколько лет работают...а по сути все будет как обычно потрендят и ничего не сделают

Нет смысла ориентироваться на цивилизованный мир, если хотим, чтоб у нас была демократия, а не "демократия", как в цивилизованном мире. Ну, а в России, там вообще монархия

Я думаю, это логично, наказывать того, кто убил топором, а не того, кто этот топор купил. Так почему вообще выдумывают, как наказывать владельцев, а не нарушителей?
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 20:54

Что касается так называемых “евроблях”, то в случае, если нарушение ПДД было осуществлено на транспортном средстве, зарегистрированном за пределами территории Украины (и такое транспортное средство в соответствии с законодательством не подлежит государственной регистрации в Украине), к административной ответственности будет привлекаться лицо, которое ввезло такое транспортное средство на территорию Украины”, – разъясняет ситуацию Егвений Ляшук, адвокат ЮК “Де-Юре”.

Здесь немного другая постановка вопроса - конфискация евробляхи за любое даже незначительно нарушение, плоть до пересечения пешеходного перехода, если пешеход на него уже ступил? Как:
- фиксируем нарушение;
- "ищем" того, кто ввез;
- насчитываем за стоянку определенную сумму;
- через год продаём евробляху на аукционе за долги по правильным ценам, правильным людям.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 22:29

  LutsMan написав: Так что, как минимум, нужно аннулировать доверенность и заявить об угоне.


Думаю, ее и так уже истек срок: больше чем на 3 года - нотариусы их и не оформляли...
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 22:49

Re: Відеофіксація порушень ПДР: коли чекати "листів щастя" і

Вопрос еще и в том, что у нас знаки такое впечатление, что развешивали лишь бы за углом стоять в кустах и "рубить бабло", а не для блага участников дорожного движения, да и экологии... Например (и таких примеров - "МОРЕ"!):
1) ПОЧЕМУ на въезде в переулок (оканчивающийся тупиком), висят НЕ пара знаков: "тупик" + "движение запрещено", а - "кирпич"?! - как подъезжать к дому жителям близлежащих домов, да и гор. службам?! - в результате весь переулок заставлен машинами нарушителей, приезжай с эвакуатором и выгребай всех подряд!
2) ПОЧЕМУ на въезде на ряд площадей висят знаки: "круговое движение" + "проезд прямо/направо", а как повернуть налево, ТЕМ более, ЕСЛИ такая возможность существует И так ездили раньше?! Напр., в "час пик" как-то с Харьковского шоссе поехал "на свою голову" по кругу мимо поворота на Бортничи, пытаясь выехать на Харьковскую трассу! -- застрял в пробке на пол часа; почему НЕ разрешить левый поворот на трассу (как сейчас многие "срезают" пол круга)?!
3) Понаделали полос для общественного транспорта (пустующих) - так хотя бы разрешите по ним ездить тем, кто с пассажирами (такая практика существует в Европе, которую наши чинуши любят приводить в пример когда им это выгодно)!
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 23:48

  Миша-клиент написав:Вопрос еще и в том, что у нас знаки такое впечатление, что развешивали лишь бы за углом стоять в кустах и "рубить бабло", а не для блага участников дорожного движения, да и экологии... Например (и таких примеров - "МОРЕ"!):
1) ПОЧЕМУ на въезде в переулок (оканчивающийся тупиком), висят НЕ пара знаков: "тупик" + "движение запрещено", а - "кирпич"?! - как подъезжать к дому жителям близлежащих домов, да и гор. службам?! - в результате весь переулок заставлен машинами нарушителей, приезжай с эвакуатором и выгребай всех подряд!
2) ПОЧЕМУ на въезде на ряд площадей висят знаки: "круговое движение" + "проезд прямо/направо", а как повернуть налево, ТЕМ более, ЕСЛИ такая возможность существует И так ездили раньше?! Напр., в "час пик" как-то с Харьковского шоссе поехал "на свою голову" по кругу мимо поворота на Бортничи, пытаясь выехать на Харьковскую трассу! -- застрял в пробке на пол часа; почему НЕ разрешить левый поворот на трассу (как сейчас многие "срезают" пол круга)?!
3) Понаделали полос для общественного транспорта (пустующих) - так хотя бы разрешите по ним ездить тем, кто с пассажирами (такая практика существует в Европе, которую наши чинуши любят приводить в пример когда им это выгодно)!



Потому что для этого надо продумывать схему движения на каждой дороге и развязке в городе - для чего нужны мозги в черепной коробке. А у нас в соответствующих службах города Киева сидят персонажи, не понимающие элементарного, что, например, светофор надо повесить не над стоп-линией, а чуть дальше и желательно его дополнительно продублировать за перекрестком.
А вы требуете им схемы продумывать :roll:
Не, две извилины это никак не потянут.

И анекдот в тему 8) :
**
Водитель возмущенно говорит автоинспектору: — Товарищ сержант, а разве тут нет левого поворота? — Есть, но он платный.
EKO
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