Відеофіксація порушень ПДР: коли чекати "листів щастя" і...

Додано: Нед 24 чер, 2018 22:49

Вопрос еще и в том, что у нас знаки такое впечатление, что развешивали лишь бы за углом стоять в кустах и "рубить бабло", а не для блага участников дорожного движения, да и экологии... Например (и таких примеров - "МОРЕ"!):

1) ПОЧЕМУ на въезде в переулок (оканчивающийся тупиком), висят НЕ пара знаков: "тупик" + "движение запрещено", а - "кирпич"?! - как подъезжать к дому жителям близлежащих домов, да и гор. службам?! - в результате весь переулок заставлен машинами нарушителей, приезжай с эвакуатором и выгребай всех подряд!

2) ПОЧЕМУ на въезде на ряд площадей висят знаки: "круговое движение" + "проезд прямо/направо", а как повернуть налево, ТЕМ более, ЕСЛИ такая возможность существует И так ездили раньше?! Напр., в "час пик" как-то с Харьковского шоссе поехал "на свою голову" по кругу мимо поворота на Бортничи, пытаясь выехать на Харьковскую трассу! -- застрял в пробке на пол часа; почему НЕ разрешить левый поворот на трассу (как сейчас многие "срезают" пол круга)?!

3) Понаделали полос для общественного транспорта (пустующих) - так хотя бы разрешите по ним ездить тем, кто с пассажирами (такая практика существует в Европе, которую наши чинуши любят приводить в пример когда им это выгодно)!