Відеофіксація порушень ПДР: коли чекати "листів щастя" і...

Додано: Нед 24 чер, 2018 20:54

Что касается так называемых “евроблях”, то в случае, если нарушение ПДД было осуществлено на транспортном средстве, зарегистрированном за пределами территории Украины (и такое транспортное средство в соответствии с законодательством не подлежит государственной регистрации в Украине), к административной ответственности будет привлекаться лицо, которое ввезло такое транспортное средство на территорию Украины”, – разъясняет ситуацию Егвений Ляшук, адвокат ЮК “Де-Юре”.



Здесь немного другая постановка вопроса - конфискация евробляхи за любое даже незначительно нарушение, плоть до пересечения пешеходного перехода, если пешеход на него уже ступил? Как:

- фиксируем нарушение;

- "ищем" того, кто ввез;

- насчитываем за стоянку определенную сумму;

- через год продаём евробляху на аукционе за долги по правильным ценам, правильным людям.

