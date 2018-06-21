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Відеофіксація порушень ПДР: коли
чекати "листів щастя" і...

Відеофіксація порушень ПДР: коли чекати "листів щастя" і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 20:11

Re: Відеофіксація порушень ПДР: коли чекати "листів щастя" і

  s_radionov написав:(найдут их?)Кто этим заниматься будет?

Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 20:13

Re: Відеофіксація порушень ПДР: коли чекати "листів щастя" і

  antikkristall написав:В цивилизованном мире штрафуют именно владельца автомобиля, даже если брать авто в прокат на кредитке блокируется определенная сумма, чтобы клиенту не хотелось нарушать правила, но в стране полнейшего беззакония и тотальной корупции конечно же надо доказывать.Здесь полицаи даже штраф за парковку без водителя выписать не могут, не то что авто эвакуировать расскажите об этом любому американцу или канадцу - он просто такого понять не сможет, да что там говорить даже за поребриком видеофиксация и автоматические штрафы за парковку+эвакуаторы уже несколько лет работают...а по сути все будет как обычно потрендят и ничего не сделают

Нет смысла ориентироваться на цивилизованный мир, если хотим, чтоб у нас была демократия, а не "демократия", как в цивилизованном мире. Ну, а в России, там вообще монархия

Я думаю, это логично, наказывать того, кто убил топором, а не того, кто этот топор купил. Так почему вообще выдумывают, как наказывать владельцев, а не нарушителей?
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 20:54

Что касается так называемых “евроблях”, то в случае, если нарушение ПДД было осуществлено на транспортном средстве, зарегистрированном за пределами территории Украины (и такое транспортное средство в соответствии с законодательством не подлежит государственной регистрации в Украине), к административной ответственности будет привлекаться лицо, которое ввезло такое транспортное средство на территорию Украины”, – разъясняет ситуацию Егвений Ляшук, адвокат ЮК “Де-Юре”.

Здесь немного другая постановка вопроса - конфискация евробляхи за любое даже незначительно нарушение, плоть до пересечения пешеходного перехода, если пешеход на него уже ступил? Как:
- фиксируем нарушение;
- "ищем" того, кто ввез;
- насчитываем за стоянку определенную сумму;
- через год продаём евробляху на аукционе за долги по правильным ценам, правильным людям.
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 22:29

  LutsMan написав: Так что, как минимум, нужно аннулировать доверенность и заявить об угоне.


Думаю, ее и так уже истек срок: больше чем на 3 года - нотариусы их и не оформляли...
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 22:49

Re: Відеофіксація порушень ПДР: коли чекати "листів щастя" і

Вопрос еще и в том, что у нас знаки такое впечатление, что развешивали лишь бы за углом стоять в кустах и "рубить бабло", а не для блага участников дорожного движения, да и экологии... Например (и таких примеров - "МОРЕ"!):
1) ПОЧЕМУ на въезде в переулок (оканчивающийся тупиком), висят НЕ пара знаков: "тупик" + "движение запрещено", а - "кирпич"?! - как подъезжать к дому жителям близлежащих домов, да и гор. службам?! - в результате весь переулок заставлен машинами нарушителей, приезжай с эвакуатором и выгребай всех подряд!
2) ПОЧЕМУ на въезде на ряд площадей висят знаки: "круговое движение" + "проезд прямо/направо", а как повернуть налево, ТЕМ более, ЕСЛИ такая возможность существует И так ездили раньше?! Напр., в "час пик" как-то с Харьковского шоссе поехал "на свою голову" по кругу мимо поворота на Бортничи, пытаясь выехать на Харьковскую трассу! -- застрял в пробке на пол часа; почему НЕ разрешить левый поворот на трассу (как сейчас многие "срезают" пол круга)?!
3) Понаделали полос для общественного транспорта (пустующих) - так хотя бы разрешите по ним ездить тем, кто с пассажирами (такая практика существует в Европе, которую наши чинуши любят приводить в пример когда им это выгодно)!
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 23:48

  Миша-клиент написав:Вопрос еще и в том, что у нас знаки такое впечатление, что развешивали лишь бы за углом стоять в кустах и "рубить бабло", а не для блага участников дорожного движения, да и экологии... Например (и таких примеров - "МОРЕ"!):
1) ПОЧЕМУ на въезде в переулок (оканчивающийся тупиком), висят НЕ пара знаков: "тупик" + "движение запрещено", а - "кирпич"?! - как подъезжать к дому жителям близлежащих домов, да и гор. службам?! - в результате весь переулок заставлен машинами нарушителей, приезжай с эвакуатором и выгребай всех подряд!
2) ПОЧЕМУ на въезде на ряд площадей висят знаки: "круговое движение" + "проезд прямо/направо", а как повернуть налево, ТЕМ более, ЕСЛИ такая возможность существует И так ездили раньше?! Напр., в "час пик" как-то с Харьковского шоссе поехал "на свою голову" по кругу мимо поворота на Бортничи, пытаясь выехать на Харьковскую трассу! -- застрял в пробке на пол часа; почему НЕ разрешить левый поворот на трассу (как сейчас многие "срезают" пол круга)?!
3) Понаделали полос для общественного транспорта (пустующих) - так хотя бы разрешите по ним ездить тем, кто с пассажирами (такая практика существует в Европе, которую наши чинуши любят приводить в пример когда им это выгодно)!



Потому что для этого надо продумывать схему движения на каждой дороге и развязке в городе - для чего нужны мозги в черепной коробке. А у нас в соответствующих службах города Киева сидят персонажи, не понимающие элементарного, что, например, светофор надо повесить не над стоп-линией, а чуть дальше и желательно его дополнительно продублировать за перекрестком.
А вы требуете им схемы продумывать :roll:
Не, две извилины это никак не потянут.

И анекдот в тему 8) :
**
Водитель возмущенно говорит автоинспектору: — Товарищ сержант, а разве тут нет левого поворота? — Есть, но он платный.
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 09:54

  safonovstanislav написав:Нет смысла ориентироваться на цивилизованный мир, если хотим, чтоб у нас была демократия, а не "демократия", как в цивилизованном мире. Ну, а в России, там вообще монархия



Вот поэтому никогда порядка здесь и не будет :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 09:56

Майже кожного дня, обїжджаючи яму, виїжджаю за ліву суцільну обмежувальну смугу... Нехай ці 3.14дараси не розказують, як вони піклуються про мою безпеку. Просто мзду треба здирати. Гроші треба. Чого варте прокормити поголівя рогатої худоби зі 450 голів. Мені одному здається, що персонажів "Скотного двору" забагато?
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 10:00

"В Україні щодня на дорогах гине близько 10 осіб". Цікаво, при розрахунках брали до уваги події в прифронтових районах Донеччини чи Луганщини, чи тільки Київ?
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 10:22

s_radionov На "верблюда" що завіз
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