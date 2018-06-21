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Додано: Нед 24 чер, 2018 20:11
Re: Відеофіксація порушень ПДР: коли чекати "листів щастя" і
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Нед 24 чер, 2018 20:13
Re: Відеофіксація порушень ПДР: коли чекати "листів щастя" і
Нет смысла ориентироваться на цивилизованный мир, если хотим, чтоб у нас была демократия, а не "демократия", как в цивилизованном мире. Ну, а в России, там вообще монархия
Я думаю, это логично, наказывать того, кто убил топором, а не того, кто этот топор купил. Так почему вообще выдумывают, как наказывать владельцев, а не нарушителей?
Додано: Нед 24 чер, 2018 20:54
Что касается так называемых “евроблях”, то в случае, если нарушение ПДД было осуществлено на транспортном средстве, зарегистрированном за пределами территории Украины (и такое транспортное средство в соответствии с законодательством не подлежит государственной регистрации в Украине), к административной ответственности будет привлекаться лицо, которое ввезло такое транспортное средство на территорию Украины”, – разъясняет ситуацию Егвений Ляшук, адвокат ЮК “Де-Юре”.
Здесь немного другая постановка вопроса - конфискация евробляхи за любое даже незначительно нарушение, плоть до пересечения пешеходного перехода, если пешеход на него уже ступил? Как:
- фиксируем нарушение;
- "ищем" того, кто ввез;
- насчитываем за стоянку определенную сумму;
- через год продаём евробляху на аукционе за долги по правильным ценам, правильным людям.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Нед 24 чер, 2018 22:29
Додано: Нед 24 чер, 2018 22:49
Re: Відеофіксація порушень ПДР: коли чекати "листів щастя" і
Вопрос еще и в том, что у нас знаки такое впечатление, что развешивали лишь бы за углом стоять в кустах и "рубить бабло", а не для блага участников дорожного движения, да и экологии... Например (и таких примеров - "МОРЕ"!):
1) ПОЧЕМУ на въезде в переулок (оканчивающийся тупиком), висят НЕ пара знаков: "тупик" + "движение запрещено", а - "кирпич"?! - как подъезжать к дому жителям близлежащих домов, да и гор. службам?! - в результате весь переулок заставлен машинами нарушителей, приезжай с эвакуатором и выгребай всех подряд!
2) ПОЧЕМУ на въезде на ряд площадей висят знаки: "круговое движение" + "проезд прямо/направо", а как повернуть налево, ТЕМ более, ЕСЛИ такая возможность существует И так ездили раньше?! Напр., в "час пик" как-то с Харьковского шоссе поехал "на свою голову" по кругу мимо поворота на Бортничи, пытаясь выехать на Харьковскую трассу! -- застрял в пробке на пол часа; почему НЕ разрешить левый поворот на трассу (как сейчас многие "срезают" пол круга)?!
3) Понаделали полос для общественного транспорта (пустующих) - так хотя бы разрешите по ним ездить тем, кто с пассажирами (такая практика существует в Европе, которую наши чинуши любят приводить в пример когда им это выгодно)!
Додано: Нед 24 чер, 2018 23:48
Потому что для этого надо продумывать схему движения на каждой дороге и развязке в городе - для чего нужны мозги в черепной коробке. А у нас в соответствующих службах города Киева сидят персонажи, не понимающие элементарного, что, например, светофор надо повесить не над стоп-линией, а чуть дальше и желательно его дополнительно продублировать за перекрестком.
А вы требуете им схемы продумывать
Не, две извилины это никак не потянут.
И анекдот в тему :
**
Водитель возмущенно говорит автоинспектору: — Товарищ сержант, а разве тут нет левого поворота? — Есть, но он платный.
Додано: Пон 25 чер, 2018 09:54
Вот поэтому никогда порядка здесь и не будет
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Пон 25 чер, 2018 09:56
Майже кожного дня, обїжджаючи яму, виїжджаю за ліву суцільну обмежувальну смугу... Нехай ці 3.14дараси не розказують, як вони піклуються про мою безпеку. Просто мзду треба здирати. Гроші треба. Чого варте прокормити поголівя рогатої худоби зі 450 голів. Мені одному здається, що персонажів "Скотного двору" забагато?
Додано: Пон 25 чер, 2018 10:00
"В Україні щодня на дорогах гине близько 10 осіб". Цікаво, при розрахунках брали до уваги події в прифронтових районах Донеччини чи Луганщини, чи тільки Київ?
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