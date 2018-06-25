Відеофіксація порушень ПДР: коли чекати "листів щастя" і...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 25 чер, 2018 11:03
Сначала нужно отремонтировать дороги,сделать безопасные кольца вместо перекрестков. И только потом можно говорить о видеофиксации. Это если конечно цель уменьшить аварийность,а не надоить денег. Ну,и штраф владельцу авто вместо нарушителя это вообще неприемлемо в принципе.
Додано: Пон 25 чер, 2018 19:13
На дорогах безлад.Всі витискають все із авто.До яких пір це буде?Пора взятись за швидкість,за світло,понаставляли яскравих ламп чи можна чи ні.Можливо пора вернутися до технічного огляду?
Додано: Вів 26 чер, 2018 12:52
и как ТО поможет в борьбе с яркими лампами? их можно снять на время прохождения ТО, а потом поставить на место.
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Додано: Вів 26 чер, 2018 12:57
нет, не логично ровнять топор и авто. вы купили в магазине оружие, выкинули его на улице. бомж мимо шел, взял, кого-то застрелил. отвечать будете оба, каждый по своей статье. автомобиль - источник повышенной опасности (с)
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 26 чер, 2018 12:58
ольгинец, подтяни укрмову, палишься
главное оружие рашистов - ложь
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