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Відеофіксація порушень ПДР: коли
чекати "листів щастя" і...

Відеофіксація порушень ПДР: коли чекати "листів щастя" і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 11:03

Сначала нужно отремонтировать дороги,сделать безопасные кольца вместо перекрестков. И только потом можно говорить о видеофиксации. Это если конечно цель уменьшить аварийность,а не надоить денег. Ну,и штраф владельцу авто вместо нарушителя это вообще неприемлемо в принципе.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 19:13

На дорогах безлад.Всі витискають все із авто.До яких пір це буде?Пора взятись за швидкість,за світло,понаставляли яскравих ламп чи можна чи ні.Можливо пора вернутися до технічного огляду?
vasylklimenko
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 12:52

  vasylklimenko написав:На дорогах безлад.Всі витискають все із авто.До яких пір це буде?Пора взятись за швидкість,за світло,понаставляли яскравих ламп чи можна чи ні.Можливо пора вернутися до технічного огляду?

и как ТО поможет в борьбе с яркими лампами? их можно снять на время прохождения ТО, а потом поставить на место.
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 12:57

  safonovstanislav написав:Я думаю, это логично, наказывать того, кто убил топором, а не того, кто этот топор купил. Так почему вообще выдумывают, как наказывать владельцев, а не нарушителей?


нет, не логично ровнять топор и авто. вы купили в магазине оружие, выкинули его на улице. бомж мимо шел, взял, кого-то застрелил. отвечать будете оба, каждый по своей статье. автомобиль - источник повышенной опасности (с)
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trololo
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 12:58

  vasylklimenko написав:На дорогах безлад.Всі витискають все із авто.До яких пір це буде?Пора взятись за швидкість,за світло,понаставляли яскравих ламп чи можна чи ні.Можливо пора вернутися до технічного огляду?


ольгинец, подтяни укрмову, палишься
главное оружие рашистов - ложь
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