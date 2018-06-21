Нагадаємо, раніше Мінінфраструктури України і Нyperloop Transportation Technologies підписали меморандум
Дивися повний текст Мінінфраструктури планує переконати Tesla створити Gigafactory в Україні.
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Додано: Нед 24 чер, 2018 10:32
Мінінфраструктури планує переконати Tesla створити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінінфраструктури планує переконати Tesla створити Gigafactory в Україні.
Додано: Нед 24 чер, 2018 10:32
Спроса здесь на них нет, нужно будет все возить в Европу, а часть материаллов завозить оттуда. Логистика (они очень тяжелые) обойдется недешево. Найти специалистов по производству будет непросто: пример завода Фуджикура это хорошо показал. Очередной "хайперлуп"???
Додано: Нед 24 чер, 2018 11:10
Некоторое время назад Маск дал четкий ответ,что никаких дел с Украиной иметь не хочет.К чему эти омеляновские пиар-вбросы.Разве,что заинтересовать его бесплатной рабсилой.
Додано: Нед 24 чер, 2018 11:12
Омелян поедет в США "договариваться с Маском", и "случайно" ещё одного спиногрыза там родит
Всё IMHO
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