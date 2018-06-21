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Мінінфраструктури планує
переконати Tesla створити...

Мінінфраструктури планує переконати Tesla створити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 10:32

Мінінфраструктури планує переконати Tesla створити...

Пропонуємо до обговорення:
Нагадаємо, раніше Мінінфраструктури України і Нyperloop Transportation Technologies підписали меморандум

Дивися повний текст Мінінфраструктури планує переконати Tesla створити Gigafactory в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 10:32

Спроса здесь на них нет, нужно будет все возить в Европу, а часть материаллов завозить оттуда. Логистика (они очень тяжелые) обойдется недешево. Найти специалистов по производству будет непросто: пример завода Фуджикура это хорошо показал. Очередной "хайперлуп"???
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 11:10

Некоторое время назад Маск дал четкий ответ,что никаких дел с Украиной иметь не хочет.К чему эти омеляновские пиар-вбросы.Разве,что заинтересовать его бесплатной рабсилой.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 11:12

Омелян поедет в США "договариваться с Маском", и "случайно" ещё одного спиногрыза там родит :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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