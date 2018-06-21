Мінінфраструктури планує переконати Tesla створити...

Додано: Нед 24 чер, 2018 13:50

Он уже привел в Украину массу крутейших авиакомпаний , лоукостов что реально улучшило инфраструктуру перевозок и улучшит в ближайшее время. Не слежу за всем что он делает, но то что он сделал в сфере авиаперевозок - уже супер. От того что он ставит такого ранга задачи - только плюс ему. И как видно что-то ему все таки удается. Из чего можно сделать вывод что умом он совсем не тронулся - что то он реально делает. А лузеров способных только гавкать из своей прогнившей подворотни всегда у нас было пруд пруди - от того и живут они соответственно.