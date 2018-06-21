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Мінінфраструктури планує
переконати Tesla створити...

Мінінфраструктури планує переконати Tesla створити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 10:32

Мінінфраструктури планує переконати Tesla створити...

Пропонуємо до обговорення:
Нагадаємо, раніше Мінінфраструктури України і Нyperloop Transportation Technologies підписали меморандум

Дивися повний текст Мінінфраструктури планує переконати Tesla створити Gigafactory в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 10:32

Спроса здесь на них нет, нужно будет все возить в Европу, а часть материаллов завозить оттуда. Логистика (они очень тяжелые) обойдется недешево. Найти специалистов по производству будет непросто: пример завода Фуджикура это хорошо показал. Очередной "хайперлуп"???
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 11:10

Некоторое время назад Маск дал четкий ответ,что никаких дел с Украиной иметь не хочет.К чему эти омеляновские пиар-вбросы.Разве,что заинтересовать его бесплатной рабсилой.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 11:12

Омелян поедет в США "договариваться с Маском", и "случайно" ещё одного спиногрыза там родит :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 12:42

Re: Мінінфраструктури планує переконати Tesla створити...

Опять забомбило у залетных. Охренительные специалисты нужны фактически для сборочного цеха уже отлаженной технологии. Из Украины завозить в европу дорого ? А из Штатов / Китая будет легче и дешевле ?
В Украине низкий уровень зарплат, что весьма весьма позитивно скажется на себестоимости батарей. И под боком у европы , можно сказать в географическом ее центре - то что доктор прописал. Не за тридевять земель же таскать. Задумка хорошая - получится - будет очень здорово.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 12:50

  Surfer написав:
В Украине низкий уровень зарплат, что весьма весьма позитивно скажется на себестоимости батарей. И под боком у европы , можно сказать в географическом ее центре - то что доктор прописал. Не за тридевять земель же таскать.


Вы из команды наркомана Омеляна?
Так вы не там и не тех уговариваете.
Езжайте в Калифорнию, Маску рассказывайте сии истории.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 13:00

Shram

это вы из команды ватноголовых которых постоянно бомбит от любых позитивных новостей из Украины. Совершенно позитивнейшая новость. Получится - и для Украины и для европейских потребителей получить бтареи изготовленные с низкой себестоимостью , логистически находящиеся рядом будет только плюс. Нет, завистливые ватноголовые и здесь г-ном исходят - как всегда впрочем, лишь бы нагадить Украине.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 13:14

  Surfer написав:Shram

это вы из команды ватноголовых которых постоянно бомбит от любых позитивных новостей из Украины. Совершенно позитивнейшая новость.


В чем позитив новости?
В том что министр-обещалкин пообещал попробовать уговорить некого миллиардера на размещение у нас производства.
А на чем основывается его обещание?
"Вера в то что удастся убедить".
Круто.
Да уж позитив, аж через край сыплется.

ЗЫ Фантастических обещаний этого балаболкина уже столько, что уже реально задумываешься - а не тронулся ли он умом?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 13:50

Он уже привел в Украину массу крутейших авиакомпаний , лоукостов что реально улучшило инфраструктуру перевозок и улучшит в ближайшее время. Не слежу за всем что он делает, но то что он сделал в сфере авиаперевозок - уже супер. От того что он ставит такого ранга задачи - только плюс ему. И как видно что-то ему все таки удается. Из чего можно сделать вывод что умом он совсем не тронулся - что то он реально делает. А лузеров способных только гавкать из своей прогнившей подворотни всегда у нас было пруд пруди - от того и живут они соответственно.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 13:58

Буквально только что вышло видео Шария с разбором презентации "транспортной стратегии 2030-2050".
Все самые интересные моменты собраны (чтоб не тратить зря время на весь просмотр этой презентации)

В частности, Омелян пообещал 10 автобанов, 5 гиперлупов, 50 аэропортов, новый "шёлковый пут" (опять), а ещё

роботы будут добывать руду и выращивать пшеницу, а украинцы насолоджуватися кавою

Наверняка украинцы только в вышиванках, и кава только венская, и только по безвизу :lol:

Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Нед 24 чер, 2018 14:01, всього редагувалось 1 раз.
Всё IMHO
Вкладчик1234
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