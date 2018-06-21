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Мінінфраструктури планує
переконати Tesla створити...

Мінінфраструктури планує переконати Tesla створити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 14:01

Re: Мінінфраструктури планує переконати Tesla створити...

  Surfer написав:это вы из команды ватноголовых которых постоянно бомбит от любых позитивных новостей из Украины

А причем тут он и "ватоголовые"?? Эта новость из раздела "ударим неолайнером по гиперлупу)".. Вот реально назовите причину зачем строить Маску в САМОЙ коррумпированной стране в Европе (московия не в счет), стране где поборы и налоги + цены на энергоносители скачут так как ударит моча в голову "керманычам" с карманными судьями и где идет война. Да и про "дешевых специалистов" это уже миф.. я вон на 10-12 тыс себе на работу вменяемого и не алкаша сантехника найти не могу.
Или алик или ничего не умеет, ну или пенс, тот умеет и не пьет но возраст((.
Нет причин строить что либо риск велик.. даже личная гарантия преза.. где тот през после весны 19-го будет, тот еще вопрос).
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 14:19

  Вкладчик1234 написав:
В частности, Омелян пообещал 10 автобанов, 5 гиперлупов, 50 аэропортов, новый "шёлковый пут" (опять), а ещё

роботы будут добывать руду и выращивать пшеницу, а украинцы насолоджуватися кавою



Мне больше ржаки вот эта картинка доставила

Зображення

На бедные США и Канаду выделили по одной веточке гиперлупа. Зато через Украину нарисовали аж пять и через Алжир четыре.
Травокуры министерские.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 14:51

  Джон написав:А причем тут он и "ватоголовые"?? Эта новость из раздела "ударим неолайнером по гиперлупу)"..


Ватноголовые - да при всем - тут именно они преимущественно и отписываются в едином, кстати, ключе. Именно ватноголовые могут постить фсб-ного голимейшего пропагандона шария, что они и делают

  Джон написав:Вот реально назовите причину зачем строить Маску в САМОЙ коррумпированной стране в Европе (московия не в счет), стране где поборы и налоги + цены на энергоносители скачут так как ударит моча в голову "керманычам" с карманными судьями и где идет война.


Причин масса и я их указал выше , как будто вы читать не умеете - война идет на 3% территории , но и Израилю у которого ситуация куда похлеще никто не мешает привлекать в страну инвестиции. И энергоносители у нас далеко не самые дорогие - еще один плюс ко всему.

  Джон написав:Да и про "дешевых специалистов" это уже миф.. я вон на 10-12 тыс себе на работу вменяемого и не алкаша сантехника найти не могу.
Или алик или ничего не умеет, ну или пенс, тот умеет и не пьет но возраст((.


Понимаете я хорошо вас понимаю и знаю эту ситуацию изнутри. Когда то я тоже работал наемным и точно вас могу заверить что большего мyдачья чем отечественные "работодатели" сыскать трудно. Ситуацию сильно исправил переход в крупные иностранные компании где и отношение и зарплаты куда интереснее. Или просто выход на западные рынки. Специалисты есть - не зря Украина по уровню образованности входит в мировой топ, работать здесь не на кого - толпа бычья поднявшегося в 90-х или чьи то детки ничего не смыслящие ни в бизнесе ни в жизни строят из себя невесть что. каждая приблатненная шавка строит из себя "прызидента" и считает что за 300 баксов ей в ноги кланяться должны. Вот поэтому народ даже с квалификацией едет от этого куда подальше - хоть клубнику в польшу собирать, и работать не по специальности , лишь бы подальше от этого всего. Или то что Украина входит в мировой топ ИТ аутсорсинга - факт ведь. Вот поэтому приход таких интеллектуальных компаний типа Теслы с западным стилем управления вполне реален. Специалисов полно - работать здесь не на кого.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 15:10

Где букмекеры?
DmitrijW
 
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  #<12
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