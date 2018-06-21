Мінінфраструктури планує переконати Tesla створити...

Surfer написав:

Ватноголовые - да при всем - тут именно они преимущественно и отписываются в едином, кстати, ключе. Именно ватноголовые могут постить фсб-ного голимейшего пропагандона шария, что они и делают Причин масса и я их указал выше , как будто вы читать не умеете - война идет на 3% территории , но и Израилю у которого ситуация куда похлеще никто не мешает привлекать в страну инвестиции. И энергоносители у нас далеко не самые дорогие - еще один плюс ко всему. Понимаете я хорошо вас понимаю и знаю эту ситуацию изнутри. Когда то я тоже работал наемным и точно вас могу заверить что большего мyдачья чем отечественные "работодатели" сыскать трудно. Ситуацию сильно исправил переход в крупные иностранные компании где и отношение и зарплаты куда интереснее. Или просто выход на западные рынки. Специалисты есть - не зря Украина по уровню образованности входит в мировой топ, работать здесь не на кого - толпа бычья поднявшегося в 90-х или чьи то детки ничего не смыслящие ни в бизнесе ни в жизни строят из себя невесть что. каждая приблатненная шавка строит из себя "прызидента" и считает что за 300 баксов ей в ноги кланяться должны. Вот поэтому народ даже с квалификацией едет от этого куда подальше - хоть клубнику в польшу собирать, и работать не по специальности , лишь бы подальше от этого всего. Или то что Украина входит в мировой топ ИТ аутсорсинга - факт ведь. Вот поэтому приход таких интеллектуальных компаний типа Теслы с западным стилем управления вполне реален. Специалисов полно - работать здесь не на кого.