Мінінфраструктури планує переконати Tesla створити...
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Surfer написав:это вы из команды ватноголовых которых постоянно бомбит от любых позитивных новостей из Украины
А причем тут он и "ватоголовые"?? Эта новость из раздела "ударим неолайнером по гиперлупу)".. Вот реально назовите причину зачем строить Маску в САМОЙ коррумпированной стране в Европе (московия не в счет), стране где поборы и налоги + цены на энергоносители скачут так как ударит моча в голову "керманычам" с карманными судьями и где идет война. Да и про "дешевых специалистов" это уже миф.. я вон на 10-12 тыс себе на работу вменяемого и не алкаша сантехника найти не могу. Или алик или ничего не умеет, ну или пенс, тот умеет и не пьет но возраст((. Нет причин строить что либо риск велик.. даже личная гарантия преза.. где тот през после весны 19-го будет, тот еще вопрос).
Джон написав:А причем тут он и "ватоголовые"?? Эта новость из раздела "ударим неолайнером по гиперлупу)"..
Ватноголовые - да при всем - тут именно они преимущественно и отписываются в едином, кстати, ключе. Именно ватноголовые могут постить фсб-ного голимейшего пропагандона шария, что они и делают
Джон написав:Вот реально назовите причину зачем строить Маску в САМОЙ коррумпированной стране в Европе (московия не в счет), стране где поборы и налоги + цены на энергоносители скачут так как ударит моча в голову "керманычам" с карманными судьями и где идет война.
Причин масса и я их указал выше , как будто вы читать не умеете - война идет на 3% территории , но и Израилю у которого ситуация куда похлеще никто не мешает привлекать в страну инвестиции. И энергоносители у нас далеко не самые дорогие - еще один плюс ко всему.
Джон написав:Да и про "дешевых специалистов" это уже миф.. я вон на 10-12 тыс себе на работу вменяемого и не алкаша сантехника найти не могу. Или алик или ничего не умеет, ну или пенс, тот умеет и не пьет но возраст((.
Понимаете я хорошо вас понимаю и знаю эту ситуацию изнутри. Когда то я тоже работал наемным и точно вас могу заверить что большего мyдачья чем отечественные "работодатели" сыскать трудно. Ситуацию сильно исправил переход в крупные иностранные компании где и отношение и зарплаты куда интереснее. Или просто выход на западные рынки. Специалисты есть - не зря Украина по уровню образованности входит в мировой топ, работать здесь не на кого - толпа бычья поднявшегося в 90-х или чьи то детки ничего не смыслящие ни в бизнесе ни в жизни строят из себя невесть что. каждая приблатненная шавка строит из себя "прызидента" и считает что за 300 баксов ей в ноги кланяться должны. Вот поэтому народ даже с квалификацией едет от этого куда подальше - хоть клубнику в польшу собирать, и работать не по специальности , лишь бы подальше от этого всего. Или то что Украина входит в мировой топ ИТ аутсорсинга - факт ведь. Вот поэтому приход таких интеллектуальных компаний типа Теслы с западным стилем управления вполне реален. Специалисов полно - работать здесь не на кого.
Джон написав:Да и про "дешевых специалистов" это уже миф.. я вон на 10-12 тыс себе на работу вменяемого и не алкаша сантехника найти не могу.
За 12 тыс грн нужно не только не работать, но еще немного вредить!
Это 68 грн или 2.6$ в час. Тупо изучив PHP-шку из книги "PHP за 24 часа для полных идиотов" можно легко на upwork подымать 6-8$ в час, а не копаясь в грязище и дермище, а в анатомическом опокресле с кондишином. Зарплата банального сантехника в США 37$ в час.
Surfer Для начала пусть наведет элементарный порядок в своем задрыпаном аэропорту с Борисполе - цивилизованного такси нет, туалеты вонючие, в залах ожидания- жуткая грязь! А по поводу завода, да идея хорошая, НО работать некому! Поверьте - у нас производство и НЕВОЗМОЖНО найти нормальных рабочих. Либо алкоголики либо наркоманы. Вменяемая рабсила уже давно свалила. Конечно Омылян может попиариться, но все уже давно привыкли, что все, как обычно,закончится пшиком.
Surfer написав: Ватноголовые - да при всем - тут именно они преимущественно и отписываются в едином, кстати, ключе. Именно ватноголовые могут постить фсб-ного голимейшего пропагандона шария, что они и делают Причин масса и я их указал выше , как будто вы читать не умеете - война идет на 3% территории , но и Израилю у которого ситуация куда похлеще никто не мешает привлекать в страну инвестиции. И энергоносители у нас далеко не самые дорогие - еще один плюс ко всему. Понимаете я хорошо вас понимаю и знаю эту ситуацию изнутри. Когда то я тоже работал наемным и точно вас могу заверить что большего мyдачья чем отечественные "работодатели" сыскать трудно. Ситуацию сильно исправил переход в крупные иностранные компании где и отношение и зарплаты куда интереснее. Или просто выход на западные рынки. Специалисты есть - не зря Украина по уровню образованности входит в мировой топ, работать здесь не на кого - толпа бычья поднявшегося в 90-х или чьи то детки ничего не смыслящие ни в бизнесе ни в жизни строят из себя невесть что. каждая приблатненная шавка строит из себя "прызидента" и считает что за 300 баксов ей в ноги кланяться должны. Вот поэтому народ даже с квалификацией едет от этого куда подальше - хоть клубнику в польшу собирать, и работать не по специальности , лишь бы подальше от этого всего. Или то что Украина входит в мировой топ ИТ аутсорсинга - факт ведь. Вот поэтому приход таких интеллектуальных компаний типа Теслы с западным стилем управления вполне реален. Специалисов полно - работать здесь не на кого.
Не вешайте штампы на других, и не будут штампами говорить с вами!
Ругаешь власть - сразу ватноголовый. Это штамп. Причем низкопробный!
По сути вопроса - при всех преимуществах Украины (близость к рынкам потребления, наличие рабочей силы и ее дешевизна), есть неоспоримый минус, перечеркивающий все плюсы. Это высокие риски вложений.
Сроки окупаемости таких объектов - 10 и более лет. Но ни одному инвестору никто в Украине, даже 1-е лицо, не может дать гарантий сохранности инвестиций, преемственности курса, защиты от рейдеров и т.д.
Не понимайте только это фигурально - Порошенко, или Омелян, конечно, могут зачесать что угодно, только кто ж их всерьез воспринимает, если еще 5 лет назад Украина была страной с другим государственным устройством, геополическим и геоэкономическим окружением, и даже другой территорией.
Именно поэтому сегодня в Украину невозможно привлечь такие компании, как Teslа, для строительства заводов, но можно привлечь такие, как General Electric, которые с радостью продадут готовые тепловозы... Потому что риски долгосрочного присутствия - огромны, а быстрой продажи с предоплатой и гос. гарантиями - минимальны.
Был бы министр либо чуть умнее, либо менее показательным, он бы не тратил свое время на решение изначально нерешаемых на его уровне вопросов, а сконцентрировался на тех, которые ему по зубам - например, поручил бы УЗ потравить тараканов в пассажирских поездах.
А то эта проблема что-то никак не решается без нагоняя сверху. Но украинцы ждут ее решения, уверяю вас, сильнее, чем строительства гиперлупов....
Вкладчик1234 написав: В частности, Омелян пообещал 10 автобанов, 5 гиперлупов, 50 аэропортов, новый "шёлковый пут" (опять), а ещё
роботы будут добывать руду и выращивать пшеницу, а украинцы насолоджуватися кавою
Мне больше ржаки вот эта картинка доставила
На бедные США и Канаду выделили по одной веточке гиперлупа. Зато через Украину нарисовали аж пять и через Алжир четыре. Травокуры министерские.
В отсталой Африке гиперлупа будет больше, чем в адском Мордоре - полагаю, основная мысль, которую хотел донести Омелян этой картинкой
А 5 путей через Украину выглядет по-истине издевательски на фоне полного попустительства ЕС в строительстве очередного газопровода в обход Украины (СП2).
Но боюсь, даже пример СП2 (вследствие которого Украина потеряет 1.5 млрд долларов ежегодной выручки) не заставит нашу власть осознать, что нет никакого "весьмирснами", а есть всего одно простое правило - каждый сам за себя
ЗЫ: особенно на картинке доставляет наличие "гиперлупопровода" Одесса-Стамбул при отсутствии такового по маршруту Берлин-Стамбул