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Мінінфраструктури планує
переконати Tesla створити...

Мінінфраструктури планує переконати Tesla створити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 17:57

завод будет в германии, по месту спроса на авто
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 18:02

  zРадио написав:
  Shram написав:
  Вкладчик1234 написав:
В частности, Омелян пообещал 10 автобанов, 5 гиперлупов, 50 аэропортов, новый "шёлковый пут" (опять), а ещё

роботы будут добывать руду и выращивать пшеницу, а украинцы насолоджуватися кавою



Мне больше ржаки вот эта картинка доставила

Зображення

На бедные США и Канаду выделили по одной веточке гиперлупа. Зато через Украину нарисовали аж пять и через Алжир четыре.
Травокуры министерские.


В отсталой Африке гиперлупа будет больше, чем в адском Мордоре - полагаю, основная мысль, которую хотел донести Омелян этой картинкой :mrgreen:

А 5 путей через Украину выглядет по-истине издевательски на фоне полного попустительства ЕС в строительстве очередного газопровода в обход Украины (СП2).

Но боюсь, даже пример СП2 (вследствие которого Украина потеряет 1.5 млрд долларов ежегодной выручки) не заставит нашу власть осознать, что нет никакого "весьмирснами", а есть всего одно простое правило - каждый сам за себя

ЗЫ: особенно на картинке доставляет наличие "гиперлупопровода" Одесса-Стамбул при отсутствии такового по маршруту Берлин-Стамбул :mrgreen:


Пока еще даже нет решения по скоростной жд Пекин-Берлин, кстати в обход Украины, не совсем выгодно получается и нет у инвесторов желания туду деньги вкладывать, но упоротые рисуют мифические карты несуществующих в природе гиперпулов которые стоят на порядок дороже :D
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 19:13

Re: Мінінфраструктури планує переконати Tesla створити...

От Шария порохоботов бомбит жесть и они пытаются строчить епсель мопсель посты. :mrgreen: А по факту какая транспортная стратегия. На землю спуститесь. Сравниваем электрички украинские и белорусские. В украинских полный атас все разворовано :D . Обивки нет на сиденьях, полок нет для сумок, даже линолеум поснимали и они ещё борются за звание дома высокой культуры быта а :mrgreen: а кого бомбит проверить очень просто это кто больше всех строчит и пытается доказать что то. Выводы делайте сами :D
Золотой батон
 
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