Мінінфраструктури планує переконати Tesla створити...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Вкладчик1234 написав: В частности, Омелян пообещал 10 автобанов, 5 гиперлупов, 50 аэропортов, новый "шёлковый пут" (опять), а ещё
роботы будут добывать руду и выращивать пшеницу, а украинцы насолоджуватися кавою
Мне больше ржаки вот эта картинка доставила
На бедные США и Канаду выделили по одной веточке гиперлупа. Зато через Украину нарисовали аж пять и через Алжир четыре. Травокуры министерские.
В отсталой Африке гиперлупа будет больше, чем в адском Мордоре - полагаю, основная мысль, которую хотел донести Омелян этой картинкой
А 5 путей через Украину выглядет по-истине издевательски на фоне полного попустительства ЕС в строительстве очередного газопровода в обход Украины (СП2).
Но боюсь, даже пример СП2 (вследствие которого Украина потеряет 1.5 млрд долларов ежегодной выручки) не заставит нашу власть осознать, что нет никакого "весьмирснами", а есть всего одно простое правило - каждый сам за себя
ЗЫ: особенно на картинке доставляет наличие "гиперлупопровода" Одесса-Стамбул при отсутствии такового по маршруту Берлин-Стамбул
Пока еще даже нет решения по скоростной жд Пекин-Берлин, кстати в обход Украины, не совсем выгодно получается и нет у инвесторов желания туду деньги вкладывать, но упоротые рисуют мифические карты несуществующих в природе гиперпулов которые стоят на порядок дороже
От Шария порохоботов бомбит жесть и они пытаются строчить епсель мопсель посты. А по факту какая транспортная стратегия. На землю спуститесь. Сравниваем электрички украинские и белорусские. В украинских полный атас все разворовано . Обивки нет на сиденьях, полок нет для сумок, даже линолеум поснимали и они ещё борются за звание дома высокой культуры быта а а кого бомбит проверить очень просто это кто больше всех строчит и пытается доказать что то. Выводы делайте сами