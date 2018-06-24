Мінінфраструктури планує переконати Tesla створити...

Додано: Нед 24 чер, 2018 20:27

zРадио написав: Ругаешь власть - сразу ватноголовый. Это штамп. Причем низкопробный!

Ругаешь власть - сразу ватноголовый. Это штамп. Причем низкопробный!

zРадио написав: Был бы министр либо чуть умнее, либо менее показательным, он бы не тратил свое время на решение изначально нерешаемых на его уровне вопросов, а сконцентрировался на тех, которые ему по зубам - например, поручил бы УЗ потравить тараканов в пассажирских поездах.



А то эта проблема что-то никак не решается без нагоняя сверху. Но украинцы ждут ее решения, уверяю вас, сильнее, чем строительства гиперлупов.... Был бы министр либо чуть умнее, либо менее показательным, он бы не тратил свое время на решение изначально нерешаемых на его уровне вопросов, а сконцентрировался на тех, которые ему по зубам - например, поручил бы УЗ потравить тараканов в пассажирских поездах.А то эта проблема что-то никак не решается без нагоняя сверху. Но украинцы ждут ее решения, уверяю вас, сильнее, чем строительства гиперлупов....

Не несите чушь. Омелян не власть - Омелян лишь менеджер. Власть - это АП и я совершенно не ее сторонник. Не надо здесь строить из себя борца с режимом, предлагая "режиму" побороться с тараканами.Вот честно скажу вам - минимум раз в год езжу в поездах дальнего сообщения, и гораздо чаше пригородных. Тараканов давно уже не видел. Как и ободранных вагонов. Совершенно не выпячиваю Омеляна здесь - но факт остается фактом. И не дело министра инфраструктуры бегать по вагнонам с дихлофосом и выискивать тараканов, которые вотзможно вот вы именно выискали где то. И я больше того скажу что я вот украинец, и совершенно не жду решения этой "проблеммы", которой я действительно даже не вижу, хоть регулярно пользуюсь УЖД. И мне гораздо более интересны глобальные задачи. Так что отучайтесь говорить за всех.По поводу Борисполя тут писали - говорить о "цивилизованном такси" когда такси это в основном частные конторы как и чистота туалетов - ну какая культура населения такое и такси с туалетами, но честно говоря особой грязи не видел может разные терминалы. Но и в том и другом случае - это гораздо ближе к менталитету самого населения а не задачам министра транспорта. И не такой уж Борисполь "его" - вспомнить огромное противодействие из за которого был сорван первый заход раяна в Борисполь, когда казалось все уже было решено.Такси ненавижу. Один раз взял - чуть на рейс не опоздал. Трындеть ни о чем в прокуренном салоне, под шансон, везде опаздывать из за оболтусов такси-водителей как и писать мимо писуаров - это врядли вопросы к министру инфраструктуры. В то же время СкайБус устраивает почти ВСЕМ - четкий график, четкий тариф - ни кто тебя не пытается развести на пятикратный тариф если срочно ехать надо, к дому разве что не подьезжает , но это легко решаемо в отличие от многих вопросов к такси. Регулярно пользуюсь, про "такси" забыл как про страшный сон. Там еще ЖД ветку собираются делать к Борисполю - это куда ближе к вопросам инфраструктуры чем работа с "таксистами".А на своем уровне он уже решил вполне глобальный вопрос например с заходом крупнейших лоукостов, при огромном противодействии монополистов. И не надо министру вместо подобных задач предлагать заниматься травлей тараканов - это мягко говоря глупо. Уже автогары с "канкретными задачами" рулили страной по напутствию таких же недалеких соотечественников, дорулились.Глобальные задачи - это действительно то чем должен заниматься министр инфраструктуры. А не бегать как некоторые разрезать ленточки на открытии каждой будки, на гораздо более значимых постах. Вот это есть глупый пиар. Ставить себе глобальные задачи , тут соглашусь с вами, при большом потенциальном проценте неудачи - это далеко от пиара, это как раз не показуха. Но без постановки таких задач не будет движения вперед а будет мышиная возня с разрезанием ленточек , тушением пожаров с лопатой в руках на президентском посту или беготне по вагонам с баллоном дихлофоса в поисках тараканов.