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Додано: Нед 24 чер, 2018 17:57
завод будет в германии, по месту спроса на авто
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Нед 24 чер, 2018 18:02
Пока еще даже нет решения по скоростной жд Пекин-Берлин, кстати в обход Украины, не совсем выгодно получается и нет у инвесторов желания туду деньги вкладывать, но упоротые рисуют мифические карты несуществующих в природе гиперпулов которые стоят на порядок дороже
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Нед 24 чер, 2018 19:13
Re: Мінінфраструктури планує переконати Tesla створити...
От Шария порохоботов бомбит жесть и они пытаются строчить епсель мопсель посты. А по факту какая транспортная стратегия. На землю спуститесь. Сравниваем электрички украинские и белорусские. В украинских полный атас все разворовано . Обивки нет на сиденьях, полок нет для сумок, даже линолеум поснимали и они ещё борются за звание дома высокой культуры быта а а кого бомбит проверить очень просто это кто больше всех строчит и пытается доказать что то. Выводы делайте сами
Додано: Нед 24 чер, 2018 20:27
Не несите чушь. Омелян не власть - Омелян лишь менеджер. Власть - это АП и я совершенно не ее сторонник. Не надо здесь строить из себя борца с режимом, предлагая "режиму" побороться с тараканами.
Вот честно скажу вам - минимум раз в год езжу в поездах дальнего сообщения, и гораздо чаше пригородных. Тараканов давно уже не видел. Как и ободранных вагонов. Совершенно не выпячиваю Омеляна здесь - но факт остается фактом. И не дело министра инфраструктуры бегать по вагнонам с дихлофосом и выискивать тараканов, которые вотзможно вот вы именно выискали где то. И я больше того скажу что я вот украинец, и совершенно не жду решения этой "проблеммы", которой я действительно даже не вижу, хоть регулярно пользуюсь УЖД. И мне гораздо более интересны глобальные задачи. Так что отучайтесь говорить за всех.
По поводу Борисполя тут писали - говорить о "цивилизованном такси" когда такси это в основном частные конторы как и чистота туалетов - ну какая культура населения такое и такси с туалетами, но честно говоря особой грязи не видел может разные терминалы. Но и в том и другом случае - это гораздо ближе к менталитету самого населения а не задачам министра транспорта. И не такой уж Борисполь "его" - вспомнить огромное противодействие из за которого был сорван первый заход раяна в Борисполь, когда казалось все уже было решено.
Такси ненавижу. Один раз взял - чуть на рейс не опоздал. Трындеть ни о чем в прокуренном салоне, под шансон, везде опаздывать из за оболтусов такси-водителей как и писать мимо писуаров - это врядли вопросы к министру инфраструктуры. В то же время СкайБус устраивает почти ВСЕМ - четкий график, четкий тариф - ни кто тебя не пытается развести на пятикратный тариф если срочно ехать надо, к дому разве что не подьезжает , но это легко решаемо в отличие от многих вопросов к такси. Регулярно пользуюсь, про "такси" забыл как про страшный сон. Там еще ЖД ветку собираются делать к Борисполю - это куда ближе к вопросам инфраструктуры чем работа с "таксистами".
А на своем уровне он уже решил вполне глобальный вопрос например с заходом крупнейших лоукостов, при огромном противодействии монополистов. И не надо министру вместо подобных задач предлагать заниматься травлей тараканов - это мягко говоря глупо. Уже автогары с "канкретными задачами" рулили страной по напутствию таких же недалеких соотечественников, дорулились.
Глобальные задачи - это действительно то чем должен заниматься министр инфраструктуры. А не бегать как некоторые разрезать ленточки на открытии каждой будки, на гораздо более значимых постах. Вот это есть глупый пиар. Ставить себе глобальные задачи , тут соглашусь с вами, при большом потенциальном проценте неудачи - это далеко от пиара, это как раз не показуха. Но без постановки таких задач не будет движения вперед а будет мышиная возня с разрезанием ленточек , тушением пожаров с лопатой в руках на президентском посту или беготне по вагонам с баллоном дихлофоса в поисках тараканов.
Додано: Нед 24 чер, 2018 21:11
Не должен министр ставить глобальных заведомо невыполнимых задач ставить. Такие задачи ставятся только для одной цели - попилить бюджеты на проектах, технико-экономических обоснованиях, консультациях "специалистов", поездках по заграницам в поисках "инвесторов".
Вот был у Омеляна вполне нормальный проект - бетонные дороги в ряде областей. Озвучил он это целью в 2014 как стал зам.министром инфраструктуры. С тех пор каждый год он обещает начать их строить "в следующем году". Четыре года обещает. Уже 2018. Ни одного метра таких дорог не построено.
И похоже что построено уже не будет.
Пусть достроит злосчастный Подольский мост в Киеве и мост через Днепр в Запорожье.
Метро - пусть хоть станцию одну новую откроют.
Дороги - пусть хоть основные трассы отремонтируют до состояния "можно проехать". В южном направлении вообще дорог нет.
Вагоны на ж/д - износ и дефицит жуткий, темпы закупки аховые.
Труба - нужен ремонт и модернизация, необходимо перестраивать систему с учетом возможной остановки транзита газа.
И так далее.
Актуальных нерешенных задач море. Денег даже на это нету.
А министр прожектерством да балабольством занят.
Да и деткам не забывает американское гражданство делать.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Нед 24 чер, 2018 21:11
Спасибо, Кэп, как водится...
Что умного вы написали, простите за прямой вопрос?
Кто здесь спорит, что министр должен заниматься стратегическими вопросами? Но, извините, тогда, и лишь тогда, когда все операционные вопросы решены!
Вот вам тараканы в столичном поезде:
По поводу лоукостов - кого он привел? Можно подробней? Я вначале 2017 уже купил на ноябрь 2017 билеты Ryanair, а затем мне вернули деньги на карту. В этом году уже не покупаю - похвалим министра не ранее, чем лоукостер начнет летать.
Мелких лоукостеров можете не перечислять - их и при панде подключали.
Только позвольте напомнить вам, что лоукостеры как стоили до 100 долларов за комплект билетов, так и стоят, только раньше это было 800 грн, а сейчас 2600 грн - в аккурат, столько же, сколько стоили тогда не-лоукост билеты МАУ. Как вам такая математика??
Какая ответственность министра за это - если глубоко не копать, то никакой. Видимо, на таких не копающих глубоко и рассчитаны ваши панегирики в его адрес.
Но со мной такое не пройдет - кто в ответе за добровольное с украинской стороны закрытие транспортных коридоров с Россией, включая авиационный? А это не валютная выручка, не??
Раньше самым популярным направлением была Москва. Сейчас Минск. Вам непонятно, кому мы тупо подарили наши деньги?..
Еше, разумеется, закупка готовых тепловозов у GE. За валюту, естественно! Вместо восстановления старых (которые подлежат восстановлению, о чем говорят все специалисты вопреки возгласам проплаченных троллей).
Далее, Скайбас - это что ноу-хау Омеляна? У вас все в порядке? Может просто вы несколько лет назад еще не летали?..
Будут какие-то реальные достижения, или только болтовня?
И напоследок, я таки не понял, Омелян - всего лишь менеджер, или еще и политик-пропагандист, который будет рассказывать украинцам, в какие страны им надо, а в какие - нет?
И конечно же, тараканы в поездах - это слишком мелко для министра, а 4 км дороги в село рождения С.Бандеры - нормально, ага...
Додано: Нед 24 чер, 2018 21:34
Чисто по-человечески я Омеляна за американское гражданство для детей критиковать не могу.
Но это абсолютно точно несовместимо с должностью украинского министра! Человек, работающий на 2 дома, просто не имеет права быть держателем денег (и не просто больших, а огромных) одного из этих домов!
По поводу ваших мыслей - полностью согласен, и благодарю, что напомнили о бетонных дорогах. Это проект, который и нужен, и реализуем! В Украине есть абсолютно все для строительства таких дорог - дешево и быстро.
И это была бы визитная карточка Омеляна, если бы хоть одну дорогу он построил с нуля! Имеется в виду, конечно, нужный инфраструктурный маршрут, а не 4 км дороги в исторические места, о которых я писал выше
Я был бы первый, кто его хвалил здесь на форуме, и в своем окружении.
Но он предпочел хайпиться на чужой гениальности - гигафабрика, гиперлуп...
Додано: Пон 25 чер, 2018 02:30
Re: Мінінфраструктури планує переконати Tesla створити...
PHP Вам поможет прочистить забившийся сортир?? Или спроектировать и рассчитать систему отопления дома?
А где гиро-гаечные ключи продают не подскажете? Когда силы не зватает старику банально.. И это гиро-чемоданчик, что бы таскать тяжести за 60+ летним человеком.
.
Вы не правы война идет по всей стране, не везде стреляют только. Тот же инженер с ватой вместо мозгов и скрепами сегодня устроиться на Маска гигафабрику а завтра пересмотрев фильмов про партизан начнет гадить в производстве "злым пендосам", простой пример Харьковский танковый завод и таки Оплот, их 4 на учениях в Германии Strong Europe Tank Challenge- 2018 только один смог выстрелить, остальные брак. То не работает гироскоп то проводка горит.. в общем на Малышева партизанит вата во вред " на зло бЕндерам" а СБУ щи ватным же лаптем хлебает..
PS Я не говорю про любимую игру наших керманычей - ты инвестирую а мы потом закончик поменяем). Или еще пример сколько прожило корейское СП «АвтоЗАЗ-Daewoo» -? два года пока не наладило все а потом его "обанкротили" в приказном порядке запретили увольнять сотрудников а прокормить 18 тыс народа половина из которых нихрена не делает тоже не вариант..
...
Не Маск немного авантюрист но точно не идиот..я вон соседке бабуле с 2014 года для садового товариства второй раз Статут переделываю дабы пенсы соответствовали статусу - неприбутковой организации. Это нормально да каждые 4 года менять законы?
Додано: Пон 25 чер, 2018 03:54
Если сантехнику дать те же 8$ в час или 35 тыс грн в месяц у вас специалистов будет очередь стоять и драка за место будет.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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